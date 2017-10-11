Последствия пожаров в Калифорнии еще предстоит оценить

Природные пожары в штате Калифорния уничтожили почти 50 тысяч гектаров территории, от жилых районов остались только пепелища, сообщают о семнадцати погибших.

К счастью, в Южной Калифорнии в отличие от северной части штата, где погибли люди, обошлось без человеческих жертв. Джоэл Джонсон, житель города Анахайм, первым делом вывез семью из огня, а потом вернулся проверить, эвакуировались ли соседи. Джоэл – бывший пожарный. Он вышел на пенсию ровно две недели назад. До его дома огонь не добрался, и это он называет чудом. «У меня сжимается сердце, когда я смотрю на все это, когда ты лично знаешь пострадавшие семьи. Мы живём тут все вместе двадцать лет, наши дети выросли вместе, играли вместе. Мне больно на это все смотреть», – говорит он.

Всего в Южной Калифорнии пожар уничтожил четырнадцать домовладений, эвакуировано было около пяти тысяч человек. В понедельник и вторник были закрыты магистрали, школы и детские сады. Дэрон Уайн, офицер полицейского департамента города Анахайм говорит, что жителей просили не торопиться возвращаться домой: «Надо было удостовериться, что будет достаточно полиции, чтобы люди могли, не создавая пробок, безопасно вернуться домой».

Накануне вечером власти разрешили людям вернуться в свои дома. Многие из них до сих пор пребывают в шоке. Трейси Квотер, чей дом, к счастью, уцелел, рассказывает: «Мы вбежали в дом, чтобы забрать, что можно. Мы успели взять только документы и вынуждены были уйти, потому что огонь подходил очень быстро. Мне повезло. Я благодарна пожарным и соседям, которые отстояли мой дом».

Но если в Южной Калифорнии люди постепенно приходят в себя, то северной части штата оправляться придётся еще очень долго. Число погибших растёт, есть пропавшие без вести. Эти места славились своими вином на весь мир. Огненная стихия оставила после себя сгоревшие винодельни, тысячи человек оказались без крыши над головой и без работы.

Таких крупных пожаров, которые атаковали штат в этом году, спасатели не видели давно. Сколько времени понадобится, чтобы реанимировать калифорнийские города от ущерба, нанесенного огненной стихией, пока не берется сказать никто.