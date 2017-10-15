Жертвами пожаров в Калифорнии стали, как минимум, 40 человек

Пожары в известном винодельческом районе Калифорнии охватывают новые территории. Эти пожары бушуют уже неделю и стали самыми разрушительнымиза всю историю штата.

В субботу число погибших от огня составило не менее 40 человек. В настоящее время существует по крайней мере 16 очагов пожаров.

Одна сторона зоны пожаров охватывает 160 квадратных километров. Огонь уничтожил около 5700 жилых домов и коммерческих зданий. Около 100 тысяч человек эвакуировались, но некоторые остались.

«Пожары подгоняет ветер. Это сильные ветры, которые подгоняют и усиливают огонь», – заявил капитан Джимми Бернал из пожарного района Ранчо.

Огонь прокрался к городу Сонома, который является синонимом винодельческой промышленности Калифорнии. Около 400 домохозяйств города с населением 11 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

«Самое главное, что мы потеряли слишком много людей в этом пожаре. Интенсивность пожара была невероятной. Думаю, мы потеряли 36 человек, не считая многих пропавших без вести. Потенциальная возможность появления новых жертв огромная, и это очень печально», – сказал Бернал.

Массовые эвакуации произошли и в соседнем городе Санта-Роза. В городе была объявлена обязательная эвакуация, пока пожары бушевали на большой территории к северу от залива Сан-Франциско.

Пожарные отдали распоряжения об эвакуации жителей районов Скайхок, Маунтин-Хок и некоторых частей района Ринкон-Вэлли.

Мощный и сухой ветер Санта-Ана, дующий с гор в конце лета – начале осени, создает условия для быстрого распространения пожаров. Порывы ветра могут достигать 64 километров в час, из-за чего огонь перескакивает противопожарные просеки, вырытые пожарными.

В борьбе с пожарами в Калифорнии участвуют более 9 тысяч человек, многие из которых истощены. Это и сотрудники местных пожарных бригад, и тысячи волонтеров, приехавших в зону пожара за последние несколько дней.

Пожарные приезжают как из других частей Калифорнии, так и из таких далеких мест, как Австралия.