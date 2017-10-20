Буш-младший выступил в защиту иммигрантов и международной торговли

Экс-президент США Джордж Буш осудил «притеснения и предрассудки», выступив в защиту иммигрантов и международной торговли в речи, которая была наполнена плохо скрытой критикой в адрес Дональда Трампа, хотя имени президента Буш напрямую не упомянул.

«Притеснения и предрассудки задают тон в нашей общественной жизни, позволяя жестокость и фанатизм, и компрометируя моральное воспитание наших детей. Единственный способ передать гражданские ценности следующим поколениям – жить в соответствии с ними», – заявил Буш, выступая на Национальном форуме по свободе, свободным рынкам и безопасности в Институте Буша в Нью-Йорке.

Буш, занимавший пост президента с 2001 по 2009 гг., подчеркнул важную роль иммиграции и международной торговли – двух областей, в которых Трамп ведет жесткую политику.

«Мы наблюдаем, как национализм превратился в шовинизм, забывая динамичность, которую всегда приносила Америке иммиграция, – сказал Буш. – Мы видим утрату веры в ценности свободного рынка и международной торговли, забывая, что протекционизм влечет за собой конфликты, нестабильность и бедность».

«Недовольство растет и обостряет межпартийные противоречия. Ханжество и фанатизм на подъеме. Наша политика кажется более уязвимой для теорий заговора и откровенных фабрикаций, – добавил он. – Мы видим, как наш дискурс размывается обыденной жестокостью».

У Трампа сложились непростые отношения с семьей Буш. Он пренебрежительно отзывался о губернаторе Флориды Джебе Буше, который был его соперником на ранней стадии борьбы за республиканскую номинацию, и критиковал Джорджа Буша-младшего за войну в Ираке.