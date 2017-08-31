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27 августа в Неваде начался 32-й фестиваль Burning Man
31 Август, 2017 16:54
Около 65000 людей ежегодно приезжают в невадскую пустыню, чтобы построить город своей мечты Блек Рок Сити
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Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.