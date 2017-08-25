В Брюсселе и Лондоне задержаны злоумышленники с ножами

В центре Брюсселя был тяжело ранен мужчина с длинным ножом, атаковавший группу солдат. Он дважды выкрикнул "Аллах акбар!". Нападавший умер в больнице. Прокуратура Бельгии сообщила, что трактует этот инцидент, как попытку совершения теракта и что убитый 30-летний мужчина ранее не был замечен в связях с террористическими структурами.

Солдаты – оказывающие поддержку полиции - патрулируют улицы Брюсселя после атак в Париже и столице Бельгии 2015 и 2016 годов. В июне солдаты застрелили мужчину, который, как считалось переносит взрывное устройство, на железнодорожном вокзале Брюсселя

В свою очередь, британская полиция арестовала мужчину с ножом вблизи Букингемского дворца в Лондоне. В процессе задержания, двое полицейских получили легкие ранения.