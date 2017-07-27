Трамп выдвинет губернатора Канзаса на пост посла по религиозной свободе

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть губернатора Канзаса Сэма Браунбэка на должность посла по особым поручениям по вопросам религиозной свободы.

Об этом сообщили в среду в Белом доме.

В случае утверждения Браунбэк, который ранее работал конгрессменом и сенатором, займет должность, созданную в Госдепартаменте в соответствии с Законом о международной религиозной свободе от 1998 года.

Примечательно, что он был одним из главных инициаторов принятия этого закона.

В 2015 году Браунбэк издал указ в защиту религиозной свободы духовенства и организаций, выступающих против однополых браков, в то время как Канзас начинал подчиняться историческому решению Верховного суда США о легализации однополых браков.

«Мы признаем, что религиозная свобода составляет основу нашего характера как жителей Канзаса и американцев, и ее нужно взять под защиту», – заявил тогда Браунбэк, занимающий должность губернатора с 2011 года.

В 2014 году он был переизбран, и не может баллотироваться на третий срок подряд.