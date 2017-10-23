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Уильям Браудер внесен в список лиц, разыскиваемых Интерполом

Уильям Браудер

По словам Браудера, об этом ему сообщило Министерство внутренней безопасности США

Россия внесла известного бизнесмена Уильяма Браудера в список лиц, разыскиваемых Интерполом. Президент РФ, по-видимому, санкционировал этот шаг против Браудера, играющего ведущую роль в международной кампании против России в связи с гибелью находившегося в заключении московского юриста Сергея Магнитского.

В минувшую среду Канада стала последней страной, принявшей «Закон Магнитского», направленный против чиновников, допускающих грубые нарушения прав человека. Это обстоятельство вызвало недовольство Путина.

Уроженец США и гражданин Великобритании, Браудер сообщил, что его внимание к случившемуся привлекло Министерство внутренней безопасности США, направившее ему электронное письмо.

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