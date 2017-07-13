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Браудер назвал Россию «абсолютно непригодной для инвестиций» страной

Уильям Браудер

Один из основателей компании Hermitage Capital предполжил, что российский юрист Наталья Весельницкая пыталась связаться со штабом Хиллари Клинтон

Бизнесмен, который когда-то был крупнейшим иностранным инвестором в России, заявил, что теперь эта страна «абсолютно непригодна для инвестиций».

Уильям Браудер, один из основателей компании Hermitage Capital, которая специализируется на российских рынках, заявил в среду телеканалу CNBC, что его жизни неоднократно угрожали и что «никому не следует связываться с этой страной».

«Вы не просто рискуете потерять деньги от инвестиций там. Вы рискуете жизнью», – сказал Браудер, которому запретили заниматься инвестициями в России.

По словам Браудера, причина угроз кроется в законодательных инициативах, которые он лоббировал в разных странах, включая США и Великобританию, направленных на введение санкций против чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского.

Магнитский был юристом, умершим в российской тюрьме, куда он попал после того как вскрыл крупномасштабные хищения, которые, согласно Браудеру, санкционировались и осуществлялись российскими властями.

В США закон о санкциях известен под названием «Закон Магнитского».

Браудер сказал, что, благодаря обширному опыту работы в России, он хорошо знает Наталью Весельницкую. Это российский юрист, которая оказалась в центре громкой истории с участием Дональда Трампа-младшего, касающейся контактов с представителями российских властей во время прошлогодней избирательной кампании.

По словам Браудера, Весельницкая, возможно, «предприняла 12 попыток, чтобы проникнуть в лагерь Трампа» и попытка добиться встречи с Трампом-младшим оказалась успешной. Бизнесмен подозревает, что она предпринимала аналогичные попытки связаться со штабом Клинтон.

«У нее было задача, поставленная на самых верхах российского правительства, – избавиться от Закона Магнитского, и она использовала все имеющиеся у нее инструменты», – предположил Браудер.

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