Великобритания не нашла свидетельств успешного вмешательства в свой избирательный процесс

Великобритания не обнаружила свидетельств успешного прямого вмешательства в свою избирательную систему, являющейся одной из самых надежных в мире, заявил во вторник официальный представитель премьер-министра страны Терезы Мэй.

Выступая в понедельник, Мэй подвергла критике Россию, обвинив ее во «вмешательстве в выборы».

«Мы четко дали понять, что считаем свою избирательную систему одной из самых надежных в мире, – сказал журналистам представитель Мэй. – Не думаю, что мы видели какие-либо свидетельства успешного прямого вмешательства в демократические процессы Соединенного Королевства».

Напомним, что в адрес находящегося у власти правительства консерваторов во главе с Терезой Мэй звучат призывы начать широкое официальное расследование с целью установить, пыталась ли Москва повлиять на референдум о «Брекзите».Эти требования раздаются на фоне появления информации о том, что бывшие чиновники Форин-офиса, а также его нынешний глава Борис Джонсон, возможно, становились мишенью для людей, которым отведено центральное место в расследовании, возглавляемом спецпрокурором Мюллером.