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Мэй изложила условия проживания граждан ЕС в Великобритании

Тереза Мэй

Однако европейские лидеры пока не удовлетворены предложениями британского премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала свое предложение по правам граждан ЕС, которые останутся жить в ее стране после выхода из ЕС, «очень справедливым» и «очень серьезным».

Выступая в пятницу в Брюсселе во второй день саммита ЕС, Мэй обещала, что правительство «выдвинет более детальные предложения в понедельник».

Лидеры ЕС не убеждены в адекватности ее предложений, отмечая, что у них еще остается много вопросов.

«Семьи разлучать не будут», – пообещала Мэй в начале заседания.

Она добавила, что хочет таких же гарантий для британских граждан, живущих в ЕС.

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