ЕС и Великобритания начали переговоры об условиях «Брексита»

Европейский Союз и Великобритания начали первый раунд переговоров по существу об условиях «Брексита». Обе стороны при этом заявляют, что настало время, когда нужно действовать быстро.

«Крайне важно, чтобы мы добились существенного прогресса», – заявил в британский министр по вопросам выхода из ЕС Дэвис Дэвис в беседе с журналистами в начале четырехдневных переговоров в понедельник.

Главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье заявил: «Теперь мы погрузимся в суть дела. Нам нужно изучить и сравнить наши позиции, чтобы добиться значительного прогресса».

Барнье и Дэвис отказались от дальнейших комментариев, но представитель ЕС заявил, что они проинформируют журналистов в четверг. Во время однодневной сессии в июне стороны согласовали общий график переговоров.

Ожидается, что на этой неделе участники переговорах сфокусируются на правах граждан стран ЕС и Великобритании на территориях друг друга после «Брексита». Кроме того, они обсудят проблемы счетов, которые должна оплатить Великобритания по существующим обязательствам, вопросы о границе в Ирландии и преимущественного статуса Суда ЕС.