Трамп запретил трансгендерам служить в армии

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3960199.html
26 июля президент Трамп на своей странице в Твиттере объявил, что трансгендерам запретят служить в Вооруженных силах США в любом качестве. Напомним - этот запрет был снят бывшим президентом Обамой в июле 2016
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