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Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Трамп запретил трансгендерам служить в армии
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26 июля президент Трамп на своей странице в Твиттере объявил, что трансгендерам запретят служить в Вооруженных силах США в любом качестве. Напомним - этот запрет был снят бывшим президентом Обамой в июле 2016

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