Хизер Нойерт: мы не хотим, чтобы уровень доверия между США и Россией был низким

В среду в Госдепартаменте США состоялся брифинг, который провела пресс-секретарь внешнеполитического ведомства – Хизер Нойерт. Ей, в частности, пришлось отвечать на вопросы репортеров о состоянии отношений США и России. Ниже приводится официальный текст пресс-релиза Госдепартамента (в переводе с английского, с сокращениями):

ВОПРОС:

Верят ли Соединенные Штаты в то, что Россия вооружает Талибан?

ОТВЕТ:

У меня нет для вас официального ответа Госдепартамента по этому вопросу, но я не стану оспаривать слова госсекретаря (Тиллерсона).

ВОПРОС:

Тогда, считаете ли вы, что Россия играет конструктивную роль в мирных переговорах?

ОТВЕТ:

У меня нет комментариев по этому вопросу.

ВОПРОС:

Министр (обороны) Мэттис сейчас находится в Украине. Принято ли решение по вопросу поставок вооружений Украине? И, если принято, то какое это решение?

ОТВЕТ:

Что касается программы вооружений, решение пока не принято. Мы, знаете ли, не станем сразу же отбрасывать этот вариант, но и не хотим пока его одобрять. По этому конкретному вопросу решение пока не принято.

Как вы, наверное, знаете, Курт Волкер, наш спецпредставитель, который занимается вопросами России и Украины, насколько мне известно, сейчас находится там, в Украине. Ранее на этой неделе он был в Литве и встретился с некоторыми официальными представителями России, чтобы обсудить Минский процесс. Вот так обстоит дело.

ВОПРОС:

Российские официальные лица сказали, что США и Россия не находятся в состоянии новой «холодной войны». Вы с этим согласны?

ОТВЕТ:

Я не хочу здесь наклеивать какие-либо ярлыки, но еще с момента начала работы этой администрации мы отмечали, что уровень доверия между США и Россией сейчас низкий. Мы не хотим, чтобы так было. Мы хотели бы быть в более хороших отношениях с этим правительством (РФ), это – без сомнения.

Мы продолжаем поиски сфер для взаимного сотрудничества с ними. Мы обсудили прекращение огня на юго-западе Сирии, и там, где мы курировали ситуацию вместе с властями России, оно соблюдалось. Мы продолжаем разрабатывать пути к взаимовыгодному сотрудничеству, но то, что произошло с нашим посольством в Москве, прискорбно.