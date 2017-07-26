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Абстракционизм кисти приматов

Абстракционизм кисти приматов
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Во флоридском Центре для человекообразных обезьян живет 48 орангутанов и шимпанзе. После долгих лет вынужденных выступлений в цирках и на ярмарках многие находят здесь заслуженный отдых и… художественную славу!

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