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Младенец-сюрприз

Младенец-сюрприз
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Двум девочкам родители сказали, что когда-нибудь могут усыновить еще одного малыша – но когда важный день наконец-то настал, появление младенца стало для девочек полной неожиданностью

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