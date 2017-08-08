Младенец-сюрприз

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3977282.html
Двум девочкам родители сказали, что когда-нибудь могут усыновить еще одного малыша – но когда важный день наконец-то настал, появление младенца стало для девочек полной неожиданностью
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