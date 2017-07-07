БРИКС призывал к реализации Парижского соглашения и открытой торговле

Бразилия, Россия, Индия и Китай опубликовали совместное коммюнике в первый день саммита G20
Страны БРИКС в пятницу призвали остальных членов «Большой двадцатки» двигаться к реализации Парижского климатического соглашения, отвергнутого США.
В совместном коммюнике, опубликованном в первый день саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, Бразилия, Россия, Индия и Китай также призвали другие страны поддерживать открытость мировой торговой системы.
По обоим пунктам четыре страны расходятся во мнениях с президентом США Дональдом Трампом.
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