Главный итог выборов в Европе - количество голосов, который получили националисты

В Европе популизм приводит к власти как ультраправых, так и ультралевых. Выход Великобритании из Евросоюза стал наглядным примером последствий популизма – считает бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Это практический пример того, как можно одурачить население целой страны и заставить их сделать иррациональный выбор на основе абсолютно ложной информации. Парадоксально, что только сейчас граждане Великобритании узнают, что из себя представляет ЕС и как он работает. Националистическая пресса преднамеренно выставляла ЕС в плохом свете, а политики боялись объяснить», - заявил он.

По мнению экспертов, главным результатом выборов во Франции и Германии стал не приход к власти Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, а количество голосов, которые получили националисты.

«Популизм все еще там. Важно, чтобы европейские и американские лидеры начали отвечать на этот вызов и на поводы недовольства – страхи связанные с экономикой, иммиграцией. Необходим диалог и общество должно быть его частью, а не просто соглашаться с политикой лидеров страны», - сказала​ директор европейских программ CSIS Хизер Конли.

Радослав Сикорский считает, что политики совершают серьезную ошибку, эксплуатируя идеологию национал-социализма.

«Мы проходили это, и мы знаем, к чему это приводит. Политические лидеры есть двух типов: те, которые апеллируют и используют в своих интересах темные стороны человеческой натуры, а есть те, которые дают надежду. И нам нужно больше последних», - считает бывший министр иностранных дел Польши.

Тем не менее, политологи прогнозируют, что внешняя и внутренняя политика Германии, после прошедших там выборов, не потерпит серьезных изменений.

«Я думаю, что Меркель продолжит свою политику, которая сделала Германию самой сильной страной на континенте. Страна будет более безопасной для Европы, для соседей и для самой себя», - сказал Радослав Сикорский.

Эксперты предостерегают от изоляционизма, который активно пропагандируется некоторыми странами. Сегодняшние вызовы, например, северокорейская и иранская проблемы, требуют совместных усилий многих стран.