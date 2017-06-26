Против президента Бразилии выдвинуты обвинения в коррупции

БРАЗИЛИА – федеральный прокурор Бразилии выдвинул против президента страны Мишеля Темера обвинения во взяточнистве. Считается, что это первое из серии обвинений против непопулярного лидера.

Прокурор Родриго Жано передал обвинение в Верховный суд Бразилии и, согласно законодательству страны, нижняя палата Конгресса должна проголосовать за создание трибунала, расследующего обвинения против действующего президента.

Президентская коалиция в высшем законодательном органе страны уверена, что у них достаточно голосов, чтобы заблокировать решение о продолжении судебного разбирательства.

В прошлом году сенат Бразилии отстранил Дилму Руссефф от должности президента, завершив процедуру импичмента, которая разделила крупнейшую страну Латинской Америки на два лагеря на фоне масштабного коррупционного скандала и серьезного экономического кризиса.

Решение об отстранении от должности первой женщины-президента было принято 61 голосом «за» при 20 голосах «против».

Руссефф признали виновной в незаконном использовании средств государственных банков для финансирования расходов бюджета. Импичмент положил конец 13-летнему правлению в Бразилии Партии трудящихся.

Планировалось, что Темер будет занимать пост президента до 2018 года.