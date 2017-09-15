Мальчик с газонокосилкой в Белом доме

Лужайку в Розовом саду Белого дома постриг 11-летний мальчик, который удостоился благодарности президента Дональда Трампа.

Фрэнк Гиаччо живет в пригороде Вашингтона – городе Фоллс-Черч, штат Вирджиния. В начале года мальчик написал письмо президенту Трампу, в котором сообщил, что открыл свой бизнес – ухаживает за газонами соседей. Он также указал, что испытывает уважение к Трампу-бизнесмену и почел бы за честь постригать лужайку перед Белым домом, а также бороться с сорняками. Юный бизнесмен сообщил, что обычно берет 8 долларов за стрижку газона, но в резиденции президентов готов делать эту работу бесплатно. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс зачитала письмо Фрэнка журналистам.

В пятницу Фрэнк Гиаччо получил свой шанс. Он сосредоточено управлял газонокосилкой, и долгое время не обращал внимания на президента Трампа, который шел с ним рядом. Трамп назвал мальчика «будущим нашей страны», а потом пригласил Фрэнка и его отца в Овальный кабинет.

Позднее Трамп поблагодарил Фрэнка Гиаччо в «Твиттере», указав, что Национальная парковая служба США, которая отвечает за состояние растительности перед Белым домом, оценила работу мальчика на пятерку с плюсом.