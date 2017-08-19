В Бостоне проходят сразу два марша протеста: правых консерваторов и антифашистов

Тысячи демонстрантов собрались в субботу в районе Boston Common в центре Бостона, протестуя против акции под названием «Свобода слова» (Free Speech), которую проводят в городе правоконсервативные группировки.

Организатором мероприятия выступила группа, называющая себя «Boston Free Speech». Один из лидеров объединения Джон Медлар заявил, что членами группы являются «либертарианцы, прогрессисты, консерваторы и независимые (избиратели)», опровергнув обвинения в принадлежности к правым радикалам.

«Мы решительно осуждаем действия Ку-клукс-клана, неонацистов, группировок «ID Europa» и «Вангард», - заявил он в интервью телекомпании NBC. – Нас с ними ничто не связывает, и мы не хотим, чтобы они участвовали в нашей акции».

Несмотря на это, бостонское отделение движение «Black Lives Matter» (Жизни чернокожих имеют значение) – Коалиция ANSWER – заявило накануне, что собирается проводить собственную контрдемонстрацию. В опубликованном заявлении лидеры группы сообщили, что собираются выступить не только против действий националистов, но и против социального неравенства и полицейского насилия.

«Те, кто наиболее «эффективно» наносит вред чернокожим и цветным гражданам, не носят белые капюшоны и не маршируют с факелами, - говорится в документе. – Вместо этого они агрессивно патрулируют наши районы, вводят правовое неравенство, систематически поддерживают нищету».

Организаторы акции «Free Speech» накануне получили официальное разрешение от городских властей, ограничивающее число участников мероприятия 100 демонстрантами.

Их противники за разрешением не обращались, несмотря на то, что о своем желании принять участие в акции уже заявило несколько тысяч человек, в том числе члены леворадикального движения ANTIFA.

«Мы не согласны с тактикой, стратегией и методами, которые используют антифашисты, но уважаем их готовность идти на жертвы ради борьбы с фашистами», - объяснил один из организаторов контракции Нино Браун.

По данным местных властей, антифашистский марш протеста собрал не менее 15 тысяч человек.

Мэр Бостона Марти Уолш заявил, что городские власти разработали план, который позволит предотвратить события, подобные тем, что произошли на прошлой неделе в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

По его словам, на улицы выйдут более 500 полицейских, «готовых к самым решительным действиям».

«Мы вводим очень жесткие правила, - сказал мэр. – Никакого оружия, никаких палок, никаких рюкзаков. Если кто-нибудь нарушит эти правила, он или она будут немедленно арестованы полицией».

Демонстрации против расовой нетерпимости в субботу также пройдут в Хьюстоне и Далласе, штат Техас.