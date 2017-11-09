Экс-глава охраны Трампа рассказал о «неприличном» предложении от русских

Бывший глава охраны и доверенное лицо Дональда Трампа Кит Шиллер заявил, что он отклонил предложение российской стороны отправить пять женщин в номер к его начальнику в 2013 году во время приезда Трампа в Москву на конкурс «Мисс Вселенная». Об этом Шиллер рассказал членам Комитета по разведке Палаты представителей, сообщает CNN со ссылкой на источники как в Демократической, так и в Республиканской партиях.

По информации телеканала, Шиллер, встречавшийся с конгрессменами в начале этой неделе на Капитолийском холме, воспринял предложение, как шутку. Вечером того же дня он рассказал об этом предложении самому Трампу, на тот момент еще частному лицу. Трамп, по словам Шиллера, лишь рассмеялся в ответ. После этого миллиардер пошел к себе в номер, а Шиллер, простояв у его дверей несколько минут, что было нормальной практикой для охраны бизнесмена, также удалился. Что было потом, он не знает, сообщает CNN.

Члены Комитета, который ведет расследование о возможных связях нынешнего главы Белого дома и его предвыборной кампании с Россией, подняли этот вопрос из-за неприличных подробностей, изложенных в досье бывшего британского агента Кристофера Стила. Из текста его доклада, часть которого была подтверждена разведсообществом США, следует, что у России может быть компромат на Дональда Трампа.

Именно этим, как считают некоторые аналитики, и объясняется нежелание американского лидера критиковать руководство России и лично Владимира Путина за его внешнюю политику.

Сам Дональд Трамп неоднократно называл все сообщения о возможном российском компромате на себя, а также информацию о связях с Кремлем в ходе предвыборной кампании выдумкой и попыткой демократов оправдаться перед избирателями за поражение на выборах.