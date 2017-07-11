Боб Коркер раскритиковал конгрессменов за промедление в принятии новых санкций в отношении Кремля

Глава Комитета по международным делам Сената США Боб Коркер заявил в понедельник, что, если Палата представителей не проголосует за законопроект о новых санкциях в отношении России, то это будет исключительно из-за того, что конгрессмены не хотят введения новых ограничительных мер в отношении Москвы, а не из-за процедурной проблемы.

«Никакой проблемы здесь нет, они просто должны решить, хотят они голосовать за законопроект по санкциям в отношении России или нет», – заявил Кокер.

15 июня Сенат США почти единогласно проголосовал за новые санкции против России и Ирана. Тогда 98 законодателей из 100 поддержали санкционный билль.

Однако после этого законопроект, требующий одобрения обеих палат Конгресса, застрял в Палате представителей, лидеры которой ссылаются на процедурные сложности, объясняя задержку его одобрения.

Принятый Сенатом законопроект, кроме новых санкций в отношении России и Ирана, предусматривает создание специального механизма, при котором для смягчения действующих санкций президенту Дональду Трампу потребуется одобрение Конгресса. Вскоре после принятия Сенатом США законопроекта ряд влиятельных законодателей высказались о его значении и сигнале, который он должен послать российскому руководству.

«Мы не можем тратить время понапрасну, – заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн. – Необходимо, чтобы Соединенные Штаты Америки направили ясный сигнал Владимиру Путину и любому другому агрессору – что мы не потерпим нападений на нашу демократию».

«Мы не должны допустить, чтобы подобного рода вмешательство в наши выборы стали нормальным явлением», – отметила сенатор-демократ Джин Шахин.