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Боб Коркер раскритиковал конгрессменов за промедление в принятии новых санкций в отношении Кремля

Боб Коркер, глава Комитета по международным делам Сената США

Глава Комитета по международным делам Сената США считает, что задержку объясняют отнюдь не процедурные вопросы

Глава Комитета по международным делам Сената США Боб Коркер заявил в понедельник, что, если Палата представителей не проголосует за законопроект о новых санкциях в отношении России, то это будет исключительно из-за того, что конгрессмены не хотят введения новых ограничительных мер в отношении Москвы, а не из-за процедурной проблемы.

«Никакой проблемы здесь нет, они просто должны решить, хотят они голосовать за законопроект по санкциям в отношении России или нет», – заявил Кокер.

15 июня Сенат США почти единогласно проголосовал за новые санкции против России и Ирана. Тогда 98 законодателей из 100 поддержали санкционный билль.

Однако после этого законопроект, требующий одобрения обеих палат Конгресса, застрял в Палате представителей, лидеры которой ссылаются на процедурные сложности, объясняя задержку его одобрения.

Принятый Сенатом законопроект, кроме новых санкций в отношении России и Ирана, предусматривает создание специального механизма, при котором для смягчения действующих санкций президенту Дональду Трампу потребуется одобрение Конгресса. Вскоре после принятия Сенатом США законопроекта ряд влиятельных законодателей высказались о его значении и сигнале, который он должен послать российскому руководству.

«Мы не можем тратить время понапрасну, – заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн. – Необходимо, чтобы Соединенные Штаты Америки направили ясный сигнал Владимиру Путину и любому другому агрессору – что мы не потерпим нападений на нашу демократию».

«Мы не должны допустить, чтобы подобного рода вмешательство в наши выборы стали нормальным явлением», – отметила сенатор-демократ Джин Шахин.

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