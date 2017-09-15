Британские власти объявили взрыв в метро «террористическим инцидентом»

В лондонском метро в пятницу утром произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 18 человек получили ожоги и другие ранения.

Об этом сообщила лондонская полиция, которая объявила взрыв на станции Parsons Green предполагаемым «террористическим инцидентом».

Взвыв произошел в одном из вагонов поезда, что вызвало панику и давку среди пассажиров.

Лондонская служба скорой помощи сообщила, что 18 пострадавших были госпитализированы, однако их жизни не находятся под угрозой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сочувствует пострадавшим и дала высокую оценку деятельности служба безопасности, которые, по ее словам, «быстро и мужественно отреагировали на подозреваемый террористический инцидент».

Мэй объявила о созыве заседания комитета по чрезвычайным ситуациям.

На фотографии предполагаемого взрывного устройства, которая появилась в социальных сетях, можно видеть объятое пламенем пластиковое ведро, из которого торчат провода.

Движение поездов в линии метро прекращено.

Британские власти пока не обнародовали информацию о подозреваемых, однако президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что за взрывом стоят "больные и безрассудные люди, за которыми уже следил Скотланд Ярд."

Президент США также призвал к более активным действиям по ликвидации террористической угрозы.

"С этими террористическими подонками следует обращаться более жестко, - написал Трамп. - Они используют Интернет для вербовки новых сторонников. Мы должны перекрыть этот канал и использовать его лучше."