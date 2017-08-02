Законодатели США начинают смотреть на реформу медицинского страхования по-новому

Двухпартийные группы американских законодателей, включающие и демократов, и республиканцев, ищут возможности исправить проблематичные части действующего в США Закона о доступном здравоохранении, даже несмотря на то, что, по словам президента США Дональда Трампа, он готов к коллапсу закона, скрепленного подписью прежнего президента – Барака Обамы.

Трамп выразил резкое недовольство тем, что Сенат на прошлой неделе трижды не смог отменить закон, обычно именуемый Obamacare. Позднее он заявил, что хотел бы, чтобы закон попросту рухнул, – а демократам пришлось объяснять избирателям, почему их страховые платежи стремительно растут, и почему они не могут купить страховку, чтобы оплатить медицинские счета.

Сенатор-республиканец от штата Теннесси Ламар Александер заявил, что в следующем месяце он, вместе с коллегой-демократом Патти Мюррей из штата Вашингтон, намерен провести в Сенате двухпартийные слушания по вопросу о том, как реформировать страховой рынок, чтобы он предоставлял больше льгот тем, кто работает, но покупает страховой полис в одиночку. В отличие от большинства американцев, одинокие работающие жители США часто не могут рассчитывать на государственные программы или страховку от работодателя.

Сенатор Александер сообщил, что на Капитолий будет вызвана группа свидетелей, которые пользовались страховкой Obamacare. Они расскажут сенаторам о том, что, по их мнению, следует исправить или отменить в действующем законе. Идея такого расследования с целью модификации закона резко отличается от усилий Республиканской фракции в Конгрессе, которая вот уже семь лет пытается избавиться от Obamacare. Республиканцы хотели бы отменить реформу администрации Обамы и, вместо нее, ратифицировать более консервативную версию, которая обходилась бы государству дешевле и диктовала бы страховым фирмам меньше условий.

«Если ваш дом горит, надо тушить огонь, и, в данном случае, огонь – это рынок индивидуальных медицинских страховок. – сказал в интервью сенатор Александер, – С этим согласны и республиканцы, и демократы».

Параллельно, в Палате представителей группа из примерно сорока конгрессменов также начала пропагандировать среди коллег похожую идею того, как следует модифицировать реформу Обамы, вместо того, чтобы отменять весь закон.