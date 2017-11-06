Музей Библии в Вашингтоне

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4103502.html
Семья Грин из штата Оклахома владеет одной из самый больших мировых коллекций библейских артефактов – и собирается поделиться ею с публикой. Репортаж из музея Библии, который откроется в американской столице в ближайшие недели
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