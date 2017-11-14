Глава сепаратистского Цхинвальского региона встретится с президентом РФ

Президент сепаратистской Южной Осетии Анатолий Бибилов по приглашению президента Владимира Путина находится с трехдневным визитом в России. Бибилов уже провел встречу с Бароном Дивавеси Вака, президентом островного государства Науру – одной из четырех стран, признающих независимость Южной Осетии, который пообещал ему «лоббировать и продвигать интересы Южной Осетии в тихоокеанском регионе». Днем раньше 12-го ноября Вака побывал с однодневным визитом в Абхазии, где встретился с Раулем Хаджимбой, сепаратистским лидером этого еще одного отколовшегося региона Грузии.

14-го ноября Бибилов встретится с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, а вечером того же дня – с президентом Владимиром Путиным. Согласно официальной информации, они обсудят «весь комплекс вопросов развития двусторонних отношений, в первую очередь в социально-экономической сфере, а также региональных и международных проблем». При этом, «особое внимание предполагается уделить тематике укрепления безопасности и стабильности в Закавказском регионе».

Бибилов и Путин уже встречались в мае в Сочи. Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией

«Иллюзии и реальность»

Эксперт Заал Анджапаридзе считает, что для де-факто руководства Южной Осетии и Абхазии любые международные контакты, включая встречи с представителями режимов Науру, Венесуэлы и Никарагуа, являются «иллюзорной возможностью подпитать свой сепаратистский дискурс», в надежде, что подобными шагами они, в конце концов, «достигнут желаемого» – т.е. признания независимости.

Речь не только о местных казнокрадах, к исчезновению средств причастны и российские чиновники, назначенные Москвой

С другой стороны, Анджапаридзе отмечает сложность проблемы реинтеграции Грузией оккупированных территорий. По словам эксперта, на сегодняшний день надежды Грузии в связи с восстановлением юрисдикции Тбилиси на территории Цхинвальского региона и Абхазии преимущественно основываются на «политике непризнания», которой следуют подавляющее большинство мировых государств, и в первую очередь США и Европа. Но, как говорит эксперт, в случае если эта политика подвергнется эрозии хотя бы в одном из регионов, процесс может обернутся «очень негативно против Грузии».

Анджапаридзе одновременно считает, что фактор времени также не создает благоприятный фон для возвращения Грузией оккупированных территорий, так как растет поколение, которое не связано с остальной частью Грузии исторической памятью, причем число тех, кто имеет позитивные воспоминания о жизни в составе грузинского государства, сокращается в силу естественных причин. Помимо этого, вопрос восстановления территориальной целостности Грузии не находится во главе шкалы приоритетов международного сообщества, считает Анджапаридзе, что вряд ли делает реальными деоккупацию и воссоединение территорий Грузии в обозримом будущем.

Эпатаж и расхищенная финансовая помощь

Руководитель Кавказского центра стратегических исследований Мамука Арешидзе отметил в интервью с Русской службой «Голоса Америки», что желание быть «в центре внимания прессы и делать громкие, часто эпатажные заявления» можно назвать характерной чертой избранного весной президентом сепаратистской Южной Осетии Анатолия Бибилова. В этом он отличается от президента другого оккупированного региона Грузии Абхазии – Рауля Хаджимбы, который делая «все то же самое, а может и больше» в контексте ущемления прав этнических грузин, при этом старается оставаться в тени. Эксперт напоминает заявления Бибилова заявления о его стремлении присоединить Цхинвальский регион к России, его «избыточный патриотизм», когда закрытие школ для этнических грузин он оправдывал своим «особым отношением к русскому языку.

Что касается встречи Бибилова в Москве с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, Арешидзе говорит, что эта встреча будет преимущественно касаться конкретного вопроса: российской финансовой помощи, которая в течении ряда лет перечислялась Южной Осетии, но большая часть которой оказалась раскраденной. Эксперт считает, что в итоге Бибилов постарается использовать свой имидж борца против коррупции как для собственной популяризации, так и для нейтрализации своих потенциальных политических конкурентов.

«Речь не только о местных казнокрадах, к исчезновению средств причастны и российские чиновники, назначенные Москвой. Зная, что сегодня вряд ли кто-либо будет наказан за эти преступления, ввиду ряда факторов, (включая то, что часть так называемой «Свердловской группы», которая в течение лет расхищала российские деньги, направленные в Цхинвали, физически не находится в РФ), Бибилов все равно давно требует расследовать это дело. Ему необходима подобная активность для обретения мантии борца с коррупцией, также, как и для дистанцирования от политики своих конкурентов из прежних сепаратистических администраций путем обнародования фактов их причастности к коррупционным схемам», – считает Арешидзе.