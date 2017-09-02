Трагедия в Беслане – не затухающая боль

МОСКВА – В Беслане (Северная Осетия), начиная с 1 сентября, проходят трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта в школе № 1. Там отмечают трагедию, произошедшую в 2004 году. В мероприятиях принимает участие общественная организация «Матери Беслана».

Напомним, 13 лет назад утром 1 сентября во время торжественной линейки по случаю начала учебного года группа из более чем 30 вооруженных боевиков захватила школу №1. Захватчики загнали в школьный спортзал более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. В течение трех дней людей насильно удерживали в школе, отказывая им в воде и еде. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.

В результате спецоперации погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, включая 186 детей. Кроме того, погибли 19 силовиков и гражданских спасателей, а более 800 заложников, сотрудников спецслужб и военнослужащих получили ранения.

Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

В апреле 2017 года Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить немногим более трех миллионов евро родственникам погибших и пострадавших в теракте в Беслане в качестве компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек.

В принятом постановлении говорится, что власти не предприняли необходимых превентивных мер для спасения жизни людей.

«Власти располагали достаточно конкретной информацией о планируемом в регионе террористическом акте против образовательного учреждения, – отметил европейский суд. – Тем не менее, не были предприняты достаточные шаги для того, чтобы пресечь сбор и подготовку террористов, их передвижение в день нападения; не были усилены меры безопасности в школе; ни администрация школы, ни население не были предупреждены об угрозе».

В документе отмечается, что применение спецслужбами танковых пушек, гранатометов и огнеметов отразилось на числе жертв среди заложников. Суд также указал, что власти не усилили меры безопасности, несмотря на имевшуюся информацию о существующей угрозе школам в этом районе.

Кремль назвал постановление ЕСПЧ «абсолютно неприемлемым».

«Нам невозможно согласиться с такой формулировкой – стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов», – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позже Министерство юстиции России обжаловало решение в суде.

Правозащитник, журналист Валерий Борщев думает, что трагедия в Беслане стала ответом на акт освобождения заложников в Буденновске, захваченных боевиками во главе с Басаевым.

«Тогда при посредничестве депутатов и правозащитников завязались переговоров между властями и террористами, а в итоге были спасены две с лишним тысячи людей, которых освободили, - напомнил он в интервью Русской службы «Голоса Америки». - Эта акция вызвала протест у силовиков. Они сочли, что так действовать нельзя».

По словам Валерия Борщева, в Беслане тоже была возможность провести переговоры с представителями боевиков в лице тогдашнего президента Чечни Аслана Масхадова.

«С ним уже договорился Руслан Аушев (глава Ингушетии), и Масхадов был готов приехать, - утверждает правозащитник. - Чтобы не допустить переговоров и повторения опыта Буденновска, силовики решили провести штурм. Конечно, его результаты ничем не отличаются от результатов действий террористов. Неоправданно погибли слишком многие».

Поэтому Валерий Борщев считает Беслан «позорной страницей» истории России.

«Это большой упрек властям и напоминание, что главная цель (при проведении подобных операций) – освобождение заложников, а не уничтожение их ради уничтожения террористов. Поэтому я прекрасно понимаю матерей Беслана, которые не могут простить властям гибель своих детей», - резюмировал он.

Валерий Борщев выразил солидарность с определением ЕСПЧ.

В свою очередь, оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в комментарии «Голосу Америки» заметил, что по прошествии времени все больше проявляются детали трагедии, и он стал лучше понимать, почему тогда все произошло так, а не иначе.

«К моему глубочайшему сожалению, Европейский суд по правам человека абсолютно прав, - констатировал политик. – А объясняется все тем, что Кремлю нужен был повод для того, чтобы ввести доктрину вертикали власти и вначале отменить прямые выборы губернаторов, потом – мэров, то есть покончить с демократией в стране. Так была установлена монополия на власть».

Геннадий Гудков убежден, что штурм школы, который потряс страну и весь мир, «был спровоцирован властью, действовавшей в своих собственных интересах».

«Сейчас мы знаем о той роли, которую мог сыграть в освобождении заложников Руслан Аушев и бывшие сепаратистские лидеры Чечни – тот же Масхадов, который готов был прилететь в Беслан без всяких условий и начать переговоры, - подчеркнул он. - Им не дали возможности действовать. Все это звенья одной цепи. Очевидно и то, что штурм был плохо подготовлен, не были предприняты все меры, чтобы спасти детей».

Чем дальше, тем понятнее все становится, заключил политик.