Сержант Бергдал избежал тюремного срока

Сержант Боуи Бергдал, признавший себя виновным в дезертирстве и поведении, недостойном военнослужащего перед лицом противника, избежал тюремного заключения. Вместо этого, по решению судьи военного трибунала, он будет разжалован в рядовые, уволен из армии без сохранения льгот и пенсии, а также будет должен ежемесячно выплачивать штраф в размере 1 000 долларов в течении 10 месяцев.

В июне 2009 года Бергдал оставил свой пост в Афганистане, после чего был захвачен талибами и провел следующие пять лет в плену. Он был освобожден только в мае 2014, после того, как администрация Обамы согласилась обменять сержанта на нескольких пленных боевиков движения «Талибан».

Президент Дональд Трамп в пятницу раскритиковал решение военного трибунала.

«Приговор сержанту Бергдалу это полный и тотальный позор для нашей страны и нашей армии», - написал глава Белого дома в Твиттере.

В ходе судебного заседания сторона обвинения попросила приговорить Боуи Бергдала к 14 годам тюремного заключения, заявив, что его дезертирство стало причиной гибели нескольких военнослужащих, которые были убиты в ходе проведения операций по поиску пропавшего сержанта.

Доводы обвинения судья, полковник Джеффри Нанс, счел несущественными. Вместо этого он счел нужным подчеркнуть в приговоре, что суд выносит «взвешенное и непредвзятое решение», на которое никак не повлияли заявления президента США.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно комментировал дело сержанта Бергдала, называя его «гнилым предателем».

«В былые времена его бы пристрелили за измену, - сказал он во время встречи со своими сторонниками в Огайо осенью 2015 года. – Если я выиграю (выборы), я может быть отправлю его (на самолете) прямо в центр этого места (Афганистана) и выброшу его (из самолета). Пусть они (талибы) с ним разбираются... Это дешевле, чем пуля».

В октябре этого года Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о сержанте Бергдале, заметил, что «люди уже слышали раньше, что я думаю об этом».

В своем приговоре судья Нанс назвал заявления президента «незаконной попыткой использования служебного положения», объявив, что Бергдал уже отбыл «свой срок» тюремного заключения в плену у талибов.