Дело об убийстве Беназир Бхутто: Мушарраф объявлен лицом, скрывающимся от правосудия

Двое полицейских приговорены к 17 годам тюремного заключения в Пакистане; им вменяется в вину то, что они не защитили бывшего премьер-министра этой страны Беназир Бхутто, ставшую жертвой покушения в 2007 году.

Эти полицейские – первые два человека, осужденные по делу об убийстве Бхутто после процесса, продолжавшегося около 10 лет.

Судья антитеррористического трибунала в Равалпинди также объявил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа лицом, скрывающимся от правосудия, а его собственность на территории страны – конфискованной.

Напомним, что Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате бескровного военного переворота и занимал пост президента, когда Бхутто была убита.

В дополнение к прочим обвинениям, в том числе – в государственной измене, Мушарраф в 2013 году был обвинен в причастности к убийству Беназир Бхутто. Сам он отвергает эти обвинения.