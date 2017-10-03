Скончалась известная советская фигуристка Людмила Белоусова

Легендарная советская фигуристка Людмила Белоусова скончалась в больнице в Швейцарии после трехлетней борьбы с раком в возрасте 81 года.

В момент смерти рядом с ней находился ее муж и многолетний партнер по фигурному катанию Олег Протопопов.

Белоусова и Протопопов становились обладателями золотых медалей в парном катании на зимних Олимпийских играх 1964 и 1968 года. Они также были четырехкратными чемпионами мира и четырехкратными чемпионами Европы.

Белоусова начала заниматься фигурным катанием в возрасте 15 лет. Она училась в институте на инженера и после занятий тренировалась вместе с Олегом.

После триумфа на двух Олимпиадах фигуристы хотели принять участие в Олимпиаде в японском Саппоро в 1972 году, но советские чиновники подыскивали более сильные пары.

В 1979 году пара бежала из СССР, после того как советские чиновники пытались вынудить их уйти из спорта. Они поселились в Швейцарии, стали участниками ледового шоу Ice Capades и принимали участие в чемпионатах мира по фигурному катанию среди профессионалов.

В 2003 году по приглашению бывшей звезды НХЛ Вячеслава Фетисова, который в то время занимал должность министра спорта, Белоусова и Протопопов впервые вернулись на родину. 15 тысяч поклонников устроили им бурную овацию в Санкт-Петербурге.

В 2014 году у Белоусовой был диагностирован рак желудка.