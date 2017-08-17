Полиция Барселоны назвала наезд автофургона на пешеходов терактом

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Один человек погиб, два десятка получили ранения
В центре туристической Барселоны неизвестный на автофургоне врезался в толпу пешеходов. По последним данным, один человек скончался, десятки получили ранения.
По сообщению полиции Каталонии, инцидент произошел в середине дня. Среди пострадавших большинство составляют туристы.
В официальном Твиттере городской полиции происшествие описывается, как «масштабный наезд» грузового фургона. Мэрия Барселоны рекомендовала жителям и гостям города воздержаться от посещения района Placa Catalunya.
Близлежащие станции метро и пригородных поездов временно закрыты. Рекомендовано прекратить работу и магазинам в непосредственной близости от места происшествия.
Район происшествия оцеплен силами безопасности. На месте работают службы экстренной помощи.
В тоже время сообщается, что два вооруженных человека забаррикадировались в одном из ресторанов Барселоны.
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