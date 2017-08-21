Власти Испании не уверены, что исполнитель теракта в Барселоне находится в стране

Власти Испании считают, что водителем фургона, врезавшегося в толпу людей в Барселоне на прошлой неделе, является 22-летний марокканец, которого они разыскивают как последнего члена ячейки из 12 человек, находящегося на свободе.

Министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн заявил Каталонскому радио, что «все указывает на то», что Юнес Абуякуб находился за рулем фургона во время атаки в минувший четверг, в результате которой 13 человек погибли и более 100 получили ранения.

Власти говорят, что не знают, находится ли Абуякуб на территории Испании.

Полиция арестовала четырех подозреваемых. Остальные были убиты полицией или скончались в результате взрыва в доме накануне атаки. Многие подозреваемые были связаны с городом Риполь – одним из мест, где полиция сосредоточила свое расследование.

На пресс-конференции в воскресенье полиция Испании сообщила, что обнаружила 120 газовых баллонов в доме в Альканаре, где, предположительно, изготавливались бомбы для терактов в четверг. Начальник региональной полиции Хосеп Льюис Траперо рассказал журналистам, что в доме было найдено достаточно взрывчатых материалов для «одной или нескольких атак в Барселоне». Он уточнил, что следователи обнаружили следы взрывчатки на основе пероксида ацетона.

Среди развалин разрушенного дома были найдены человеческие останки, и в рамках расследования власти проводят анализ ДНК.

Кроме Абуякуба в розыске находится имам Абдельбаки эс-Сатти. Власти предполагают, что он мог наставить на путь радикализма некоторых исполнителей атаки в Барселоне и аналогичного наезда на людей в Камбрильсе, в результате которого погиб один человек.

Информагентство Associated Press сообщает, что люди, проживающие по соседству с уничтоженным домом, видели перед взрывом машины, задействованные в атаках в Барселоне и Камбрильсе.

Аресты, возможно, предотвратили новые атаки

Профессор глобальной исламской политики Университета Дикина (Австралия) Грег Бартон заявил «Голосу Америки», что проведенные испанскими властями аресты, возможно, проясняют, почему стране не пришлось иметь дело с таким же количеством атак, как в других странах Европы, например, Франции и Бельгии.

«Испания не застрахована от этих проблем. Это особенно относится к Каталонии, где имеются связи с северными районами Марокко, – говорит он. – Однако до сих пор Испания держала руку на пульсе, в то время как у Франции и Бельгии возникали трудности».

Бартон также сказал, что не видит конкретных связей между притоком мигрантов в Европу и этими атаками.

«Люди, которых завербовали, как правило, выросли в странах вербовки и осуществляют атаки в знакомых им районах», – сказал он.