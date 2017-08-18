Стивен Бэннон покинул Белый дом

Старший советник Белого дома по стратегическим вопросам, бывший руководитель правоконсервативного сайта Breitbart Стивен Бэннон был уволен и уже сегодня покинет Белый дом.

«Глава администрации Джон Келли и Бэннон согласились сегодня с тем, что это будет последний день Бэннона в Белом доме», - сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Ранее эту информацию со ссылкой на собственные источники в администрации США распространил и канал CNN.

Как уточнил собеседник агентства Reuters, близко знакомый со Стивеном Бэнноном, советник президента нескаолько раз отказывался добровольно уйти в отставку.

«Бэннон заставит их уволить его, - сказал источник агентства. – Он не согласится на официальную отставку. Он продолжает работать, и сейчас работает над проектами».

Тем не менее газета The New York Times cообщила, что заявление об оставке Бэннон подал еще 7 августа. Объявить об этом должны были на этой неделе, но в администрации решили отложить обнародование этой новости из-за недавних событий в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

На этой неделе известный своими радикальными взгядами советник президента, ранее предпочитавший не общаться с прессой, неожиданно дал несколько интервью, раскритиковав позицию президента Трампа в отношении Северной Кореи.

По данным The New York Times, после отставки Стивен Бэннон намерен вернуться к работе в Breitbart News.