Бэннон: «Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем»

Главный стратег президента Дональда Трампа заявил, что США ведут экономическую войну с Китаем, ставка в которой – доминирование в мире, и пока проигрывают в ней.

В необычно откровенном интервью журналу American Prospect Стив Бэннон также усомнился в возможности Америки удовлетворительно урегулировать кризис, вызванный ядерными амбициями Северной Кореи, признав, что «они нас подловили».

«Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем, – заявил Бэннон. – Об этом говорится во всех их книгах. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас будет гегемоном через 25-30 лет, и это будут они, если мы продолжим идти по нынешнему пути».

План контратаки, который предлагает Бэннон, включает жалобу в соответствии с Законом о торговле 1974 года по поводу принуждения американских корпораций, работающих в Китае, к передаче технологий китайской стороне и последующие жалобы на демпинг в торговле сталью и алюминием.

«Мы пришли к выводу, что они ведут экономическую войну и крушат нас», – сказал он.

«Для меня экономическая война с Китаем – это все, – продолжил он. – И нам нужно маниакально сконцентрироваться на этом. Если мы будет проигрывать и дальше, то через пять, максимум через десять лет, мы достигнем переломного момента, после которого уже не сможем восстановиться».

Стратег Белого дома также признал, что у США просто нет хороших вариантов действий в недавнем противостоянии с Северной Кореей по поводу ее программ создания ракетного и ядерного оружия.

«Военного решения нет, забудьте об этом. Пока кто-то не решит ту часть уравнения, которая показывает мне, что десять миллионов жителей Сеула погибнут в первые полчаса боевых действий от применения только обычного оружия, я не знаю, о чем вы говорите. Военного решения здесь нет, они нас подловили», – сказал он.

Бэннон сказал, что Белый дом может рассмотреть соглашение, в соответствии с которым Китай должен добиться, чтобы Северная Корея заморозила наращивание ядерного потенциала и открыла его для инспекций, а США выведут свои войска с Корейского полуострова. Однако заключение такой сделки представляется ему очень далеким.

Бэннон отметил, что учитывая, что Китай едва ли займет существенно более активную позицию в отношении Северной Кореи, Бэннон не видит причин воздерживаться от введения жестких торговых санкций против Китая.