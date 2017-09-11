Бэннон прокомментировал увольнение Коми с поста главы ФБР

Бывший главный стратег администрации президента Дональда Трампа Стивен Бэннон считает, что его начальник «возможно, совершил самую большую ошибку в современной политической истории», когда уволил главу ФБР Джеймса Коми.

В Белом доме заявили, что позиция относительно увольнения Коми не поменялась. «Было показано в последующие дни, что президент был прав, когда уволил директора Коми», - заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Сара Хакаби Сандерс. «С момента его увольнения мы получили новую информацию относительно его действий, что только подтвердило правильность этого решения, включая дачу неправдивых показаний, утечку деталей разговора с президентом США журналистам. Я думаю, что президент очень четко объяснил свою позицию по этому поводу. Он очень доволен новым директором и полностью доверяет ему».

На момент увольнения Коми 9 мая он руководил исследованием вмешательства России президентские выборы в США и обвинений, выдвинутых в адрес предвыборного штаба Трампа, о сговоре с Москвой. Поначалу Белый дом заявил, что решение об отставке Коми было принято из-за нарушений при расследовании инцидента с использованием частного компьютерного сервера соперницей Трампа – Хиллари Клинтон в ее бытность Госсекретарем США. Однако уже через несколько дней Трамп изменил это обоснование, заявив телеканалу NBC, что он думал о «той российской ситуации», когда принимал решение об освобождении Коми от обязанностей начальника главного правоохранительного органа страны.

Трамп давно настаивает, что руководители его предвыборной кампании не вступали в сговор с Россией, и что попытки связать его предвыборный штаб с Москвой являются лишь очередным оправданием поражения со стороны проигравших демократов.

Тем не менее, уже через восемь дней после увольнения Коми, – и вопреки возражениям Трампа – второй по рангу чиновник Министерства юстиции Род Розенстайн назначил Роберта Мюллера, занимавшего должность главы ФБР при администрациях Буша-младшего и Обамы, руководителем специального расследования ФБР, а также – нового расследования о возможном препятствии правосудию со стороны Трампа.

«Не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что если бы Джеймса Коми не уволили, то у нас не было бы специального Совета, – сказал Бэннон в программе телеканала CBS «60 минут». – У нас не было бы расследования Мюллера в том масштабе, на который он нацелен».

Бэннон являлся ключевой фигурой в популистской избирательной кампании Трампа и после победы занимал должность одного из ближайших советников администрации на протяжении семи месяцев, пока в августе не был выведен из состава президентской команды новым начальником аппарата Белого дома Джоном Келли. Генерал морской пехоты в отставке Келли поставил задачу укрепления дисциплины.

После ухода из Белого дома Бэннон сразу же вернулся на пост главного редактора крайне правого он-лайн ресурса Breibart News. По его словам, он намерен продолжить оказывать Трампу поддержку «на протяжении всего президентского срока».



«Наша цель – поддерживать Дональда Трампа», – подчеркнул Бэннон. «Я не могу бороться с теми, с кем должен бороться, когда занимаю пост советника президента и являюсь сотрудником федерального правительства», – прокомментировал он свой уход.

Тем временем Мюллер подготовил команду опытных федеральных прокуроров – по всей видимости, расследования будут продолжаться не один месяц. Мюллер также созвал большое федеральное жюри для заслушивания доказательств со стороны обвинения.

Один из главных моментов расследования Мюллера – встреча в «Трамп-Тауэр» в Нью-Йорке в июне 2016-го года, организованная старшим сыном Трампа Дональдом с россиянкой, представлявшей интересы Москвы, пообещавшей информацию о Клинтон, способную оказать негативный эффект на предвыборную кампанию соперницы Трампа.

На этой встрече также присутствовали зять президента Джаред Кушнер – ныне один из советников администрации, и бывший руководитель предвыборного штаба – Пол Манафорт. Дональд Трамп-младший и Кушнер впоследствии заявили, что у российского адвоката не было инкриминирующей информации о Клинтоне, и по итогам встречи ничего достигнуто не было.