Бэннон обещает и в дальнейшем поддерживать Трампа

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон заявил, что, несмотря на увольнение, имевшее место в прошлом месяце, он будет по-прежнему поддерживать президента Трампа.

В развернутом интервью телеканалу CBS Бэннон назвал себя «уличным бойцом», отметив, что позаботится о том, чтобы противники Трампа знали, что им не позволят безнаказанно наносить «удары по воротам».

«Я – уличный боец, – сказал Бэннон. – Кстати, я думаю, что именно поэтому мы с Дональдом Трампом так хорошо ладим. Дональд Трамп – тоже боец. Он прекрасно наносит встречные удары. Он прекрасно наносит встречные удары. Он – боец. ...Я всегда буду ему помогать извне [Белого дома]».

По словам Бэннона, он был единственным человеком в Белом доме, который защищал комментарии Трампа, сделанные президентом в свете насилия на демонстрации белых националистов в Шарлотсвилле, где погибла женщина и десятки получили ранения. Бэннон подверг критике других членов администрации Трампа, которые не разделили позицию Трампа по этому вопросу.

«Я сказал [начальнику штаба Белого дома] генералу [Джону] Келли, что, когда вы поддерживаете кого-то, вы поддерживаете его. И я был горд в тот день выйти и попытаться защитить президента Трампа перед СМИ», – сказал Бэннон.

Трамп подвергся жесткой критике после того, как он заявил, что все стороны, в том числе и сторонники превосходства белой расы, и члены леворадикального движения «Антифа» ответственны за насилие, которое имело место в ходе демонстраций.

В отдельной части интервью Бэннон упрекнул католическую церковь и то, какую позицию заняло ее руководство по вопросу нелегальной иммиграции в США, заявив, что церковь получает прибыль от нелегальных иммигрантов.

«Церковь не способна справиться со своими проблемами, именно поэтому им нужны нелегальные иммигранты, им нужны нелегальные иммигранты, чтобы заполнить церкви. Это совершенно очевидно, – заявил Бэннон. – У них есть экономический интерес к неограниченной иммиграции, неограниченной нелегальной иммиграции».

Сам Бэннон – католик, и, по его утверждению, уважает папу римского и церковь. Однако, отмечает Бэннон, дискуссия о нелегальной иммиграции не имеет отношения к доктрине католической церкви.

После ухода из Белого дома Бэннон вернулся в праворадикальный интернет-ресурс Breitbart, где он занимает должность председателя совета директоров.