МИД Украины: Россия демонстрирует миру свое циничное пренебрежение к правам человека

КИЕВ – Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с судебным решением крымских властей по делу гражданина Украины Владимира Балуха.



«Осудив украинца под сфабрикованным предлогом почти на четыре года лишения свободы исключительно за его сознательную гражданскую позицию и мирное сопротивление незаконной оккупации его родной земли, Россия в очередной раз продемонстрировала миру свое циничное пренебрежение к правам человека, свобод и человеческой жизни в целом», – подчеркивается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства 4 августа.



МИД Украины отмечает, что Россия, как государство-оккупант, пренебрегла ключевыми положениями международного гуманитарного права и требованием Генеральной Ассамблеи ООН, изложенными в резолюции «Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь (Украина)».



«Дело Владимира Балуха в Украине также рассматривают как очередной факт нарушения Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Требуем от российской стороны немедленно отменить это антигуманное и безосновательное судебное решение и прекратить любое преследование гражданина Украины Владимира Балуха», – подчеркивается в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Проект Радио Свобода «Крым.Реалии» сообщает, что в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха в пятницу 4 августа приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также присудили ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Его признали виновным в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Балух настаивает на политическом характере обвинений в отношении него.

«Это какое-то изощренное иезуитство: прямо под крышей, на которой установлен государственный флаг Украины, подложить что-то запрещенное, с подлой и наглой ухмылкой все это потом изъять и рассказывать потом здесь в суде, как я якобы нервничал при обыске.

Интересно, что следователь Попов, дав против меня показания, уже уехал обратно в свою Волгоградскую область – мавр сделал свое дело. Именно он вдохновитель и режиссер всего этого фарса, что со мной разыграли. Этот человек всегда был в центре событий и руководил всеми незаконными действиями против меня», – цитирует «Крым.Реалии» последнее слово Владимира Балуха, сказанное 1 августа.

Завершая свое обращение к так называемому суду, Владимир Балух отметил, что «упрятать меня в тюрьму, чтобы не дать разоблачить заговор, – это вам не поможет никогда».

«Свобода – это образ жизни, образ существования человека», – подчеркнул Владимир Балух.

О «крымской проблеме»: от безнаказанности до беспомощности

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко говорит о довольно ограниченных возможностях официального Киева и международных партнеров для противодействия России в аннексированном Крыму.



«Дело Балуха – показательное и это как прививка для крымчан: смотрите, что с вами будет, если не будете проявлять лояльность. Как и дело против Ильми Умерова или Николая Семены и других. Для того, чтобы повлиять на ситуацию необходимо международное влияние на Россию международных организаций и лидеров западных стран, а также привязывание санкций не только к политике в Донбассе, но и возможным нарушением прав человека в Крыму.

Это должны быть не только секторальные санкции, связанные с агрессией в Донбассе, но и с формулировкой о нарушении прав человека и крымских татар в Крыму. В таком случае, я думаю, это внесло бы коррективы относительно политики России к украинским гражданам на аннексированной территории», – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».



Юлия Тищенко отмечает, что по «крымской проблеме» на разных уровнях существуют юридические кейсы, однако, спустя три года с момента российской агрессии, не создана отдельная международная площадка для переговоров.

«Если говорить о юридических кейсах, есть дела в Европейском суде по правам человека, но это долгий процесс. Есть предварительные меры реагирования со стороны Международного суда в Гааге, относительно неотложных мер в отношении Меджлиса, но Россия не исполняет эти решения, они для России не указ, если международные решения противоречат ее внутреннему законодательству. Действительно, по Донбассу сегодня есть переговорные форматы, а по Крыму – нет. Это в какой-то степени оставляет России возможности быть ненаказанной», – утверждает Юлия Тищенко.



Она также говорит, что риторика российской власти, пропаганда создают уверенность «прощения Крыма в результате какой-то сделки».



«Большой, маленькой, но создается идеология, что Крым России простят, мол, аннексия Крыма – это решенный вопрос», – подчеркивает Юлия Тищенко.



Эксперт подчеркивает, что ограниченные возможности западных партнеров по крымской проблеме, во многом порождают безнаказанность со стороны России и беспомощность украинской власти: «Пока нам ничего не остается, как мониторить процесс и постоянно реагировать на подобные инциденты», – считает Юлия Тищенко.

Узкие возможности для решения проблемы

Политолог Алексей Якубин считает, что в Украине нет цельной стратегии по вопросу возвращения Крыма.



«Недавно в Верховной Раде появилась инициатива о введении уголовной ответственности за посещение полуострова Крым не с украинской территории. Ее выдвинули, в том числе, и представитель президента в парламенте. Но в целом, кроме политики запрета в отношении Крыма, крымская проблема рассматривается узко: в контексте притеснения крымских татар, запрещения российским артистам посещать полуостров. Других, глобальных подвижек я не вижу», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».



Он говорит о том, что недавняя директива Международного суда ООН поддержала часть иска в отношении соблюдения прав коренного населения полуострова. По словам Алексея Якубина, в частности, в Севастополе сложилась противоречивая ситуация, где часть населения достаточно критически относится к инициативам, выдвигаемым российской властью.



«В Кремле это понимают и мы видим желание перезагрузить свою политику в отношении Крыма», – подчеркивает Алексей Якубин.



Нынешний визит российского премьер-министра на аннексированную крымскую территорию, по его словам, больше связан с желанием укрепить внутрироссийский рейтинг Дмитрия Медведева.



«С другой стороны, после резонансного заявления Дмитрия Медведева по американским санкциям это как попытка показать что, несмотря на международную критику, отдельные представители российской власти продолжают посещать регионы, в отношении которых введены и работают санкции. Для Дмитрия Медведева - это часть пиара и желание поправить свой имидж», – отмечает Алексей Якубин.

Очередная «поездка»

Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 августа посещает аннексированные украинские территории – автономную республику Крым.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление в котором, указывает на «недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории государства в его международно признанных границах».

«Украинская сторона считает упомянутый визит и другие так называемые «поездки» российских чиновников во временно оккупированные автономную республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права», – подчеркивается в заявлении на сайте МИДа Украины.

МИД Украины заявляет, что российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста.