Кто такие «лесные братья»?

11 июня на канале Youtube появился снятый документалистами НАТО восьмиминутный фильм под названием «Forest Brothers – Fight for the Baltics» («Лесные братья. Сражение за Балтию»). В нем кратко рассказывается о судьбе антикоммунистических партизан, пытавшихся противостоять советской оккупации Литвы, Латвии и Эстонии.

Кроме самого короткометражного фильма в интернете появился полутораминутный ролик-трейлер, вызвавший бурную реакцию в российских СМИ. Телеканалы назвали его «историческим извращением», «альтернативной историей» и «очередным приступом русофобии» со стороны Североатлантического альянса.

В ролике показан эпизод, когда группа из примерно 25 латвийских партизан в 1946 году вступает в бой с ротой советских солдат. «Нам что, следовало бежать от них? – спрашивает в кадре пожилой боец партизанского отряда. – Они повсюду нас преследовали и убивали. Мы сражались до конца».

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин написал в Twitter: «Ролик НАТО про “лесных братьев”, убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков».

Подобную терминологию использовала в своей заметке в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написавшая, что «лесные братья» – это «организация, созданная на основе фашистских недобитков… жертвами которых стали тысячи мирных жителей».

Далее Захарова обращается к членам военно-исторических обществ, антифашистским организациям, историкам, общественным деятелям, политологам, журналистам и поисковикам: «Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать!».

Корреспондент «Голоса Америки» обратилась к экспертам стран Балтии с просьбой прокомментировать реакцию официальных российских представителей на короткометражный фильм о «Лесных братьях».

«Советская власть им ничего хорошего не сулила»

Латвийский политический обозреватель Марис Зандерс по образованию является историком. В самом начале разговора он пообещал избегать резких выражений при оценке высказываний Дмитрия Рогозина и Марии Захаровой, хотя заметил, что это будет непросто.

«Когда мы говорим о таких сложных явлениях, как “лесные братья”, нельзя прибегать к обобщениям, – начал он. – Там были люди с разной судьбой, у которых были самые различные побуждения примкнуть к “лесным братьям”. Там были такие, кто ушел в леса во время войны из-за того, что они не хотели идти в немецкую армию и воевать против Советского Союза. Но уйдя в лес, они и остались там.

Кстати, и советская власть им тоже ничего хорошего не сулила», – отмечает Зандерс.

В латвийских лесах были также члены семей или близкие знакомые тех, кто был депортирован в Сибирь после утраты республикой независимости в результате пакта Молотова-Риббентропа. «Я считаю, что в данном случае очень трудно говорить о какой-то единой организации, единых побудительных мотивах и так далее», – говорит в этой связи латвийский эксперт.

В сборнике документов «Латвия под властью Советского Союза и национал-социалистической Германии. 1940 – 1991», в частности, говорится: «Партизанское движение против советской власти началось сразу после того, как Красная армия заняла восточные районы Латвии летом 1944 года… Партизан поддерживали многие сельские жители. Национальные партизаны преследовали единственную цель – восстановить независимость Латвии и надеялись на помощь союзников Запада. Оккупационная власть безжалостно преследовала партизан и оклеветала их политические идеалы».

Кстати, Мария Захарова в своем FB также упоминает о покровительстве «западных спецслужб» антикоммунистическим партизанам в Балтии. Вот что говорит по этому поводу Марис Зандерс: «Была очень наивная идея о том, что сталинский Советский Союз и западные члены антигитлеровской коалиции перессорятся, и вот-вот американцы с британцами придут нам на помощь. И тогда второй советской оккупации не будет. Да, такие ожидания были, и сегодня, конечно, легко критиковать тех людей, что они были такими наивными.

Была организация, которая переправляла некоторое количество беженцев через Балтийское море в Швецию. Шведы их принимали, и получали от них некоторую информацию о том, что здесь происходит. Но говорить о том, что движение “лесных братьев” было инспирировано Западом, что те же шведы, или, скажем, британцы дирижировали нашим сопротивлением – нет, такого не было!», – заверяет латвийский эксперт.

«Мы помним по именам этих людей»

О борьбе латвийских «лесных братьев» рассказывает экспозиция Музея оккупации Латвии (Latvijas Okupācijas muzejs), расположенного в историческом центре Риги.

Аналогичный музей есть и в Таллинне. Он также называется Музеем оккупации – Okupatsioonide muuseum. Здесь, в частности, продается брошюра бывшего премьер-министра Эстонии Марта Лаара «Красный террор. Репрессии советских оккупационных властей в Эстонии».

Лаар пишет: «Преступлением против человечности является террор советских органов госбезопасности, учиненный против участников вооруженного движения сопротивления или же лесных братьев. Для того, чтобы поймать их, органы госбезопасности зверски пытали людей, подозреваемых в их укрытии, насиловали их жен и знакомых женщин, били детей».

Ниже приводятся статистика: «Только в первый год вооруженного сопротивления (1944 – 1945) погибло или было заключено в тюрьмы, по советским данным, 8468 лесных братьев. Из арестованных борцов сопротивления погибло в тюрьмах 4000 человек, примерно столько же погибло в боях, из последних на сегодня известны имена более 2000 мужчин и женщин».

Эстонский режиссер Ильмар Рааг, снимающий как игровые, так и документальные ленты, оценивает высказывание Марии Захаровой следующим образом: «Для нас подобное толкование фильма не вполне понятно. У многих эстонцев были и близкие родственники, и просто добрые знакомые, которые воевали в лесах. И им трудно объяснить, что эти люди были фашистами, поддерживали немецкую оккупацию, или работали по западным приказам. Потому что мы-то помним по именам этих людей. И знаем, что они хотели только одного – вернуть ту независимую Эстонию, которую мы потеряли в годы II мировой войны благодаря как Сталину, так и Гитлеру», – отмечает эстонский режиссер.

Что же касается роли «западных спецслужб», то, как подчеркивает Ильмар Рааг, в данном случае есть лишь доля правды: «Западные спецслужбы, действительно, попытались нас поддерживать. Но в связи с этим нужно упомянуть и о том, что британские разведчики, которые работали после войны на Советский Союз, они раскрыли все свои контакты в Эстонии. И все, что Запад хотел сделать для поддержки эстонского сопротивления, было рассекречено и все намечаемые операции провалились», – напоминает Ильмар Рааг.

«Кремлевская стратегия по поводу исторической памяти недолговечна»

О зловещей роли так называемой «кембриджской пятерки», и в частности – Кима Филби, долгое время бывшего двойным агентом, и, в конце концов бежавшего в СССР, упоминает и литовский собеседник «Голоса Америки» – преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконис.

Он отмечает, что Филби был виновен в смерти не одного «лесного брата». «Это, конечно, лишь один из примеров того, что западные спецслужбы работали в разных направлениях. Но резидентура в Литве возникла как реакция на советскую оккупацию и репрессии. И первым делом это было местное сопротивление против оккупантов», – подчеркивает Юрконис.

Что же касается других оценок, содержащихся в постах Рогозина и Захаровой, то литовский эксперт советует им внимательнее изучать исторические документы.

«Нужно помнить, что первой оккупацией балтийских стран была именно советская оккупация. И депортация в Сибирь началась еще до пришествия немцев. И этот факт опровергает нарратив, изложенный официальными лицами Российской Федерации», – отмечает преподаватель Вильнюсского университета.

Витис Юрконис отмечает, что настойчивые попытки переписать историю предпринимаются именно российской стороной. «И это касается не только стран Балтии, но и самой России. И такая стратегия весьма последовательна, но она ведет в тупик. Потому что можно переписать книги, но историческая память – нечто большее, чем просто книги. Пока еще есть живые свидетели истории, в том числе и по этому периоду. И есть альтернативные источники информации, доступные всем желающим. Правду не спрячешь, поэтому я считаю, что кремлевская стратегия по поводу исторической памяти – недолговечна», – считает Витис Юрконис.

И поясняет: «Альтернативные голоса слышны и в интеллектуальной среде России. Есть немало авторов, которые понимают, что такое были сталинские репрессии.

А тема “лесных братьев” – очень сложная. Для нас в Литве и для других стран Балтии майские праздники праздниками не являются. Потому что с окончанием II мировой войны оккупация у нас не закончилась. И она продолжалась до 90-х годов, то есть до распада Советского Союза».

Кинематографический ответ советской пропаганде

В Литве движение «лесных братьев» было самым мощным из всех трех балтийских республик. Только по официальным данным, в рядах литовских антикоммунистических партизан было до ста тысяч человек. Из них в боях с советскими отрядами госбезопасности погибло порядка тридцати тысяч, еще свыше двадцати тысяч было арестовано.

О борьбе литовских «лесных братьев» рассказывает Музей жертв геноцида (Genocido auku muziejus), расположенный в Вильнюсе на проспекте Гедеминаса в здании, ранее занимаемом НКВД – КГБ. Однако, в отличие от рижского и таллиннского музея, здесь нет печатных материалов на русском языке. «Возможно, потому, что русскоязычное население Литвы гораздо меньше, чем в Латвии или Эстонии», – пытается объяснить ситуацию Витис Юрконис.

Вместе с тем, на литовском языке за годы восстановления государственной независимости в республике было издано несколько документальных книг о «лесных братьях», написанных командирами «Армии свободы Литвы». Самые известные: «Daugel krito sunu» («Погибло много сыновей») Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса и «Partizanai» («Партизаны») Юозаса Лукши-Даумантаса.

В 2004 году режиссер Йонас Вайткус снял художественный фильм «Vienui vien» («В полном одиночестве»), который рассказывает о борьбе литовских «лесных братьев» с другой точки зрения, нежели это было в снятых в советские годы лентах «Мужское лето», «Лестница в небо» и «Никто не хотел умирать».

А недавно появились документальные ленты Nepaprasta Auka («Невероятная жертва») и «Nematomas frontas» («Невидимый фронт»). Причем, в создании последнего принимали участие кинематографисты не только всех трех балтийских стран, но также США и России.