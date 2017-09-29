В Украине поминают жертв трагедии Бабьего Яра

КИЕВ – В Украине 29 сентября отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. Президент Украины Петр Порошенко назвал массовые расстрелы в Бабьем Яру общей трагедией еврейского и украинского народов.

«Бабий Яр – одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост. Это наша общая трагедия, в первую очередь, еврейского и украинского народов. Вечная память убиенным», – об этом сказал президент Украины в День памяти жертв Бабьего Яра.

Бабий Яр – одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост. Это наша общая трагедия, в первую очередь, еврейского и украинского народов

Представители украинской власти, общественных и религиозных организаций приняли участие в памятных мероприятиях на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр.

В Бабьем Яру от имени президента Украины были установлены венки на территории мемориального комплекса, в том числе к другим местам памяти: к памятнику цыганам, казненным нацистами в Бабьем Яру, к памятнику расстрелянным членам ОУН, украинской писательнице Елене Телиге и ее соратникам.

Премьер-министр Владимир Гройсман принял участие в траурной церемонии чествования памяти погибших в Бабьем Яру, сообщает пресс-служба украинского правительства.

«Сегодня мы вспоминаем жертв одной из самых страшных трагедий человечества –событий в Бабьем Яру. День печали и скорби. Наш долг – сохранить память о Бабьем Яре и передать ее последующим поколениям. Только память защищает от повторения ошибок прошлого», – написал председатель украинского правительства на своей странице в Фейсбуке.

В заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю Дня памяти жертв Бабьего Яра отмечается необходимость «вспомнить с чувством благодарности и о тех, кто рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, спасал обреченных на смерть».

Мы долго представляли, что у украинцев своя история, у евреев – своя история. А теперь история евреев Украины – это часть общей истории страны

«Более двум с половиной тысячам украинцев было присвоено высокое звание Праведник народов мира. Выражая искренние соболезнования жертвам Холокоста, всем, кто погиб в Бабьем Яру, их родным и близким, решительно осуждая страшное преступление нацистского режима, МИД Украины призывает международное сообщество объединить усилия для того, чтобы не допустить в будущем повторения подобных трагедий», – подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

Украинские дипломаты напоминают о том, что 76 лет назад, в сентябре 1941 года в урочище Бабий Яр немецкие оккупанты начали массовые расстрелы, жертвами которых стали более ста тысяч человек. Большинство убитых составляли украинские евреи, которые жили в городе Киеве и его окрестностях. Только в течение двух дней, 29 и 30 сентября, – было расстреляно почти 34 тысячи евреев. С тех пор Бабий Яр стал одним из символов Холокоста, ужасного преступления, которое совершили нацисты против евреев Европы.

Холокост и процесс осознания общей истории

Редактор газеты Конгресса национальных общин Украины «Форум наций» Татьяна Хорунжая считает, что сегодня в стране идет процесс осознания нашей общей памяти для всех граждан страны.

«Мы долго представляли, что у украинцев своя история, у евреев – своя история. А теперь история евреев Украины – это часть общей истории страны, это часть нашей общей боли и общей трагедии и именно так сегодня этот вопрос поднимается. Сегодня в школах идут уроки о Холокосте, проводятся семинары, готовят темы учителя для того, чтобы профессионально и достоверно раскрыть эту тему, чтобы эта часть истории рассматривалась в процессе воспитания гражданина. И я думаю, что процесс, который идет, безусловно, даст свои результаты – он будет иметь позитивные последствия», – говорит Татьяна Хорунжая корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Татьяна Хорунжая отмечает современный подход в объяснении трагедии Бабьего Яра не только для современных жителей Украины.

Пусть украинский язык и украинский народ и украинская культура процветают, но не забывают, что рядом с ними должны оставаться места для маленьких венгерских, румынских, еврейских и других общностей

«Общественные организации в Бабьем Яру на основании тех документов, которые сохранены в Фонде Шоа проводят различные мероприятия. И это не просто возложение цветов и пафосные речи – это желание отобразить конкретную историю, конкретного человека в том трагическом событии. Сегодня важно отметить человеческий фактор в изучении истории, трагедии отдельно взятой личности, пережитых трагических моментов», – утверждает Татьяна Хорунжая.

Она подчеркивает, что для понимания трагического прошлого Бабьего Яра «в стране делается очень много».

О сохранении национальной идентичности

Директор украинско-израильского института стратегических исследований имени Голды Меир Альберт Фельдман считает, что в современной Украине необходимо проводить более гибкую национальною политику.

«Нужно говорить, что такое – национальное меньшинство? Больше говорить, что существуют различные группы населения, которые хотят жить внутри собственной национальной идентичности. Не очень хотелось бы, чтобы украинская власть эти слова воспринимала, как вражескую позицию, которая наносит ущерб выстраиванию Украины в том виде, в котором она видит себя сегодня. Пусть украинский язык и украинский народ и украинская культура процветают, но не забывают, что рядом с ними должны оставаться места для маленьких венгерских, румынских, еврейских и других общностей», – говорит Альберт Фельдман по телефону корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

На вопрос о том, что, к сожалению, в Украине все также, как и десять лет назад, фиксируются случаи ксенофобии, Альберт Фельдман отвечает о том, что, вероятно, это свидетельство недостаточных усилиях для построения европейского толерантного общества.

«И при этом продолжается разговор, что Украина страна для всех – на словах; но этого мало. Нужно показывать это в законодательной базе, поддержкой создания условий для этнических меньшинств созданием возможностей для национальной идентичности евреев, венгров, румын, молдаван, и других. […] Сегодня мы видим попытку построить государство, которое, в первую очередь, ориентировано на некоторую титульную нацию и титульный язык, взрастить некую этническую общность», – подчеркивает Альберт Фельдман.

Вместе с тем, он говорит, что евреи, у которых было желание, покинули места своего проживания в Восточной Европе, и перебрались жить в Израиль.