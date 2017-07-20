Азербайджан приговорил российского блогера к трем годам тюрьмы

Суд в Азербайджане приговорил российского блогера Александра Лапшина к трем годам тюрьмы за незаконное пересечение границы контролируемого сепаратистами Нагорного Карабаха.

Обвинение предлагало приговорить его к 6,5 годам лишения свободы.

Александр Лапшин был задержан сотрудниками милиции Беларуси в прошлом году и экстрадирован в Азербайджан, где ему были предъявлены обвинения в связи с поездкой в Нагорный Карабах через Армению несколько лет назад.

В своем последнем слове Лапшин заявил, что его вина перед народом Азербайджана состоит лишь в том, что его действия «послужили причиной его духовных страданий». Он утверждал, что посещал Нагорный Карабах лишь с целью туризма.

«Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Я ни при каких обстоятельствах не вступал в преступную связь с армянским правительством», – заявил он, согласно информагентству «Интерфакс».

Официально Нагорный Карабах является частью территории Азербайджана. После окончания сепаратистской войны в 1994 году он находится под контролем сил, которые, как они утверждают, состоят из местных армян. В Баку, однако, считают, что там также служат военные из Армении.

Адвокат Лапшина Эдуард Чернин, который призывал оправдать Лапшина, заявил журналистам после вынесения вердикта в четверг, что его клиент обжалует решение суда и надеется на экстрадицию в одну из его родных стран. Он также имеет гражданство Украины и Израиля.