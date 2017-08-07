У берегов Австралии найден пропавший американский конвертоплан

ВМС Австралии обнаружили пропавший американский конвертоплан, упавший в море у восточного побережья страны в субботу.

Министр обороны Австралии Марис Пейн заявила, что затонувший летательный аппарат был обнаружен вскоре после того, как гидрографический корабль австралийских ВМС «Мелвилл» прибыл в залив Шоалуотер.

Газета Sydney Morning Herald сообщила, что военные водолазы работают вместе с экипажем «Мелвилла» на месте катастрофы и используют дистанционно управляемые аппараты.

Конвертоплан взлетел с борта американского десантного корабля Bonhomme Richard и участвовал в обычных операциях, когда разбился.

На борту конвертоплана MV-22 Osprey находилось 26 человек. Из них 23 были спасены, трое остальных по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Американские военные развернули операцию по спасению пропавших морпехов, но в конце концов преобразовали ее в совместную аварийную операцию с австралийскими силами обороны. Семьи пропавших без вести военных были уведомлены о катастрофе.

Конвертоплан находился в Австралии после совместных американо-австралийских военных учений, которые проходили по меньшей мере две недели назад в заливе Шоалуотер. В учениях, которые проходят раз в два года, принимали участие около 30 тысяч военных и 200 летательных аппаратов. Австралия входит в возглавляемую США коалицию, которая ведет боевые действия в Афганистане и Ираке.

Корпус морской пехоты США не уточнил, что стало причиной катастрофы, сообщив, что ведется соответствующее расследование.

Конвертоплан MV-22 Osprey может взлетать, как вертолет, и поворачивать винты, чтобы лететь, как самолет. Работы по его созданию чуть было не свернули после того, как в 2000 году в ходе испытательного полета погибли 23 морских пехотинца.

В декабре прошлого года Пентагон прекратил полеты конвертопланов Osprey, после того, как один из них упал в море. В результате аварии пострадали все пять членов экипажа, которые находились на борту.

Osprey – совместная разработка компании Boeing и компании Bell Helicopter, входящей в конгломерат Textron.