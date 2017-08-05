Рублем и сроком: российские власти продолжают давление на Алексея Навального

МОСКВА — На уходящей неделе российская власть предприняла сразу несколько шагов, чтобы показать свое отношение к политической активности лидера незарегистрированной «Партии прогресса» Алексея Навального.

Суд в Москве вечером 3 августа встал на сторону полиции, обвинившей Навального и его сторонников в проведении «публичного мероприятия в скрытой форме»: полицейские и судья сочли таким мероприятием раздачу листовок 8 и 9 июля, в которых излагались политические взгляды лидера «Партии прогресса».

Сам Навальный буквально накануне этого вышел из-под почти месячного ареста за организацию акции протеста против коррупции, прошедшей 12 июня. Алексею Навальному, а также руководителям его федерального и регионального штабов Леониду Волкову и Николаю Ляскину назначили наказание в виде крупных штрафов (Навальному и Волкову — 300 тысяч рублей, Ляскину — 250 тысяч).

Днем позже, 4 августа, на Алексея Навального подал в суд фонд «Соцгоспроект», которым руководит Илья Елисеев, бывший сокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева по Ленинградскому университету. В своем фильме-расследовании «Он вам не Димон», учрежденный Навальным Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что передача имущества этому фонду российским бизнесменом Алишером Усмановым могла быть скрытой взяткой премьеру. Многие российские юристы уже заявили, что исход рассмотрения этого иска для Навального будет неблагоприятным.

Тогда же, в пятницу, суд в Москве по требованию Федеральной службы исполнения наказаний России продлил оппозиционеру испытательный срок до 2020 года. Навальный находится под испытательным сроком в связи с приговорами по так называемым делам «Ив Роше» и «Кировлеса». Теперь при совершении, с точки зрения российских властей, еще одного административного правонарушения Алексей Навальный может получить вместо условного срока реальный и отправиться в заключение.

Навальный, объявивший о своем желании участвовать в президентской кампании 2018 года в России, настаивает на своем праве избираться на этот пост, несмотря на заявления руководства избирательной комиссии России и представителей Кремля о том, что у него нет такого права в связи с судимостью. Для проведения политической кампании по выдвижению своей кандидатуры на выборах следующего года борец с коррупцией создал общественные штабы в нескольких десятках российских городов.

единственное, за что в России можно получить административный арест больше, чем на 15 суток – это митинги

3 августа один из таких штабов – в Краснодаре – был разгромлен, причем уже повторно. Люди, напавшие на помещение штаба, называли себя «отрядом Путина», а полиция, как сообщают сторонники Навального, не проявляет особенной активности в деле выявления нападавших и привлечения их к ответственности.

Могут ли все эти события оказать влияние на политическую активность Алексея Навального? Насколько существенны штрафы и ограничительные меры, которые российская власть принимает против оппозиционера?

Леонид Волков: Мы сразу собрали денег вдвое больше штрафов, которые нам присудили

Руководитель федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков в интервью Русской службе «Голоса Америки» говорит, что наказание за публичные выступления стало демонстративно устрашающим: «После 2011-2012 года Кодекс об административных правонарушениях сильно изменился именно в этой части: единственное, за что в России можно получить административный арест больше, чем на 15 суток – это митинги, и единственное, за что можно получить штраф в сотни тысяч рублей, если ты физическое лицо – это тоже митинги. Ни за что другое, что регулируется КоАПП, таких санкций нет».

Судьи смотрели в стол, но даже они понимали, что обвинение не выдерживает никакой критики

Волков, который, как и Навальный с Ляскиным, должен выплатить штраф в сотни тысяч рублей, говорит, что справиться с этим можно: «Это весьма существенные суммы. Другое дело, что мы видим, какую реакцию это вызвало: если кратко, то за один день 4 августа с мотивацией «вот вам компенсация штрафов» нам поступило пожертвований по крайней мере вдвое больше, чем эти присужденные нам 850 тысяч рублей. Количество людей, которые стали за 8 месяцев кампании (по выдвижению Алексея Навального в кандидаты на пост президента России — Д.Г.) ее донорами, сейчас перевалило за 80 тысяч человек. Но так, конечно, не может продолжаться долго — один раз скинулись, второй, но не бесконечно же».

По сути обвинений в проведении «публичного мероприятия в скрытой форме» Леонид Волков высказывает негодование: «Судьи смотрели в стол, но даже они понимали, что обвинение не выдерживает никакой критики. Еще пару лет назад они пытались соблюдать букву закона, если не дух, то хотя бы ее, а теперь и буква закона в суде нарушается прямо».

Власть, ограничивая ему возможности по сбору денег и преследуя, перестраховывается

Глава федерального штаба Алексея Навального полагает, что власти России ищут пути давления на сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией: «Они экспериментируют и очень активно ищут. Раньше они давали нам аресты и смотрели – парализует это нашу работу или нет? Не парализовало – теперь штрафы, но тоже выходит, что неэффективно. Есть три вида санкций за митинги – аресты, штрафы и обязательные работы. Вот у нас недавно в Казани они нашему координатору дали обязательные работы, а потом сделали глупость –они по местному гостелевидению пустили снятые якобы тайком кадры, как наша девушка в грязной спецодежде секатором подстригает какие-то кусты. Ну, и чего они этим добились?»

Игорь Бунин: Российская власть перестраховывается по поводу Навального

Президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин уверен, что у Алексея Навального есть сторонники в самой российской власти, которым он оказывает услуги политического характера: «Эти услуги – по атаке на Медведева, на Шувалова (первого вице-премьера российского правительства — Д.Г.), и я не думаю, что это было бесплатно, но вот теперь Навальный уже стал собирать деньги непосредственно с людей. При этом я не очень понимаю, как он может использовать эти деньги, если его не пустят в избирательный бюллетень. Власть, ограничивая ему возможности по сбору денег и преследуя, перестраховывается, хотя ей было бы достаточно тех юридических возможностей, которые ей дали суды над Навальным».

Россия – это страна, в которой нет связующих элементов за исключением ее лидера

Политолог, утверждающий, что Алексей Навальный участвует во внутренних битвах российской власти на одной из сторон, отмечает, что на нынешний момент, по его мнению, у оппозиционера нет никаких шансов на победу в конкуренции с Владимиром Путиным: «Россия – это страна, в которой нет связующих элементов за исключением ее лидера. Это может быть царь, генсек, президент, но именно человек, стоящий во главе государства, является объединяющей страну фигурой. Нет ни политической партии, способной ни такое же, ни идеологии, ничего – только лидер. И от такого очень тяжело обыкновенному человеку отказываться. Кроме того, в России всегда был страх перед переменами: и после смерти Сталина, и после смерти Брежнева все причитали «что же теперь будет, как же дальше».

По штабам, которые открыты им в городах России, видно, что люди, которые в этом участвуют, вовсе не какие-то местные политические маргиналы

Игорь Бунин полагает, что избирателей у Навального много, но явно недостаточно: «Сама эта субкультура, которую условно можно назвать «европейской», сейчас по своей популярности в России находится в нижней точке за все время, ее представителей не больше 10 процентов по всей стране и около трети в Москве. Поэтому никаких шансов на победу у Навального нет. Но поскольку власть помнит, что у Ельцина тоже не было в начале шансов, а потом он победил, то она перестраховывается».

Александр Морозов: Кремль не знает, что делать с поколением сторонников Навального

Публицист и политолог Александр Морозов убежден, что действия власти по ограничению активности Алексея Навального явились следствием эффективности его шагов: «Очевидно было, что в течение короткого времени Навальный, который и на выборах мэра в Москве продемонстрировал большие способности по проведению классической избирательной кампании, довольно быстро, энергично, опираясь на реальную поддержку, развернул большое количество штабов. В ответ на это последовал очень четкий ответ – эти штабы были подвергнуты разгрому».

«Такая же история и с финансированием кампании. Очевидно, что в фандрайзинге, и в этом направлении избирательной кампании Навальный и его штаб добились большого успеха, демонстрируя, каким могла бы идти избирательная кампания в нормальных условиях, то есть там, где избирательная кампания ведется за счет открытого фандрайзинга, где источники финансирования абсолютно четко связаны с собственно избирательной базой» - считает Александр Морозов.

Политолог говорит, что Кремль не допустит Навального до выборов, но при этом власть не знает, что делать с теми, кто является сторонниками основателя Фонда борьбы с коррупцией: «По штабам, которые открыты им в городах России, видно, что люди, которые в этом участвуют, вовсе не какие-то местные политические маргиналы, не какие-то люди с клеймом «демшиза» или «националисты». Это молодые представители современного городского класса, люди, абсолютно состоявшиеся, востребованные в жизни и по праву рассчитывающие на участие в общественной жизни».

«Одно дело – задавить Навального персонально, а другое дело – понять, а что делать с этим поколением, которое совершенно сегодня не согласно с некоторыми позициями в современной политической системе и в том, как она организована. Над головами этого поколения сложилась такая тяжелая бетонная плита из всей этой старой политической системы партийной, из системы выборов всех уровней и губернаторов, и мэров. Но при этом, конечно, я думаю, что если учесть дальнейшее ожесточение конфликта с Западом, и ту долгую политическую зиму, которая наступает, то это, конечно, не оставляет Навальному и его людям никаких шансов для того, чтобы как-то участвовать или попасть внутрь политического процесса» – констатирует Александр Морозов.