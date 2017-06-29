Борьба с российской дезинформацией: новый рубеж

В четверг базирующийся в Вашингтоне Атлантический совет проводит (в рамках недели борьбы с дезинформацией (#Disinfoweek) и совместно с Фондом Аденауэра) конференцию под названием «Новый рубеж и как нанести ответный удар». На конференции идет речь о российском влиянии в Европе и дезинформации в Интернете и социальных сетях.

Среди участников конференции – сенатор-демократ Крис Мерфи, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, конгрессмен-республиканец Вилл Херд, исполнительный директор Института Маккейна Курт Уокер, глава вашингтонского отделения Фонда Аденауэра Нико Ланге и другие.

Объясняя необходимость проведения «#Disinfoweek», президент Атлантического совета Фредерик Кемпе заявил, что попытки России повлиять на политические события в США и Европе в последние два года установили «новые рубежи» в борьбе между Западом и Востоком. По его словам, теперь эти границы пролегают в информационном пространстве, а инициированная Кремлем масштабная кампания дезинформации вынуждает США и европейские страны не только искать надежные способы защиты, но и разрабатывать эффективные меры противодействия.

В то же время, считает сенатор Крис Мерфи, вызовы, с которыми столкнулись страны Запада, нельзя ограничивать лишь борьбой с инициированной Россией пропагандистской кампанией.

«Дезинформация – это глобальный вызов, который потребует создания новых коалиций, разработки новых инструментов воздействия, и новой стратегии, чтобы ответить на это», – отметил он.

Одним из таких инструментов являются санкции, введенные странами Запада после российской аннексии Крыма и военного вмешательства в конфликт на востоке Украины.

Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид, отвечавший во внешнеполитическом ведомстве за санкционную политику по отношению к России, пояснил, что считает санкции «очень серьезным инструментом», действенность которого, тем не менее, не стоит переоценивать.

«Предприниматели в США и Европе инвестируют деньги в разные, в том числе спорные, бизнесы. Такова жизнь, – констатировал Фрид. – Они продолжают инвестировать в Россию, считая, что там очень высокие риски, но в то же время – высокие прибыли. Вводя санкции, мы просто напоминаем им о том, насколько на самом деле высоки эти риски».

Участники дискуссии согласились с тем, что главной целью стран Запада после введения санкций вовсе не является «полный запрет на ведение деловых отношений» с Россией.

«Путин выступает с позиции защитника архаичных, или, как он это называет, традиционных ценностей, – сказал исполнительный директор Института Маккейна Курт Уокер. – Но проблема заключается в том, что мы не можем полагать, что информационная война, организованная Россией и кампания дезинформации когда-либо закончатся. Мы никогда не будем в такой ситуации».

По мнению Дэниела Фрида, сегодняшнюю ситуацию в России можно сравнить с положением начала 80-х годов прошлого века.

«Тогда диссидентов маргинализировали, уничтожали или просто игнорировали, – сказал он. – Но спустя всего лишь несколько лет именно они возглавили политические события в стране. Так что не надо думать, что Путин будет править вечно и что молодое поколение будет верить в него всегда».

Как заявили участники дискуссии, эффективным ответом на организованную Россией кампанию может стать использование новых технологий, которые сегодня предлагают ведущие компании из Силиконовой долины.

Аналитик из Центра киберугроз и внутренней безопасности при Университете Джорджа Вашингтона Клинтон Уаттс заявил, что одна из проблем в разработке стратегии противодействия российской дезинформации заключается в том, что многие до сих пор воспринимают информационную войну в киберпространстве как «безопасное явление».

«Я работал с кампаниями, организованными «Аль-Кайдой» и «Исламским государством» и сталкивался с этой проблемой и раньше– сообщения в Интернете не рассматриваются людьми как что-то, что непосредственно угрожает их жизни», – пояснил он.

Конгрессмен Уилл Херд заметил, что кампания, организованная Кремлем, преследует одну цель.

«Владимир Путин хочет восстановить влияние на территории бывшего СССР,но он знает, что не может сделать этого военным путем, и поэтому выбрал путь информационного влияния для того, чтобы вовлечь в сферу влияния Москвы все бывшие республики», – сказал Херд.

Дженнифер Ламберт, заместитель директора аналитического офиса Госдепартамента, считает, что основную роль в кампании противодействия дезинформации может сыграть работа с представителями гражданского общества. По ее мнению, привычные медиа переживают период трансформации, а все политические события в последние годы сопровождались массовым «вбросом недостоверных или просто придуманных новостей».

«Общественность, как никогда ранее, не верит государственным институтам, поэтому нужно действовать и работать с людьми и институтами, пользующими доверием в обществе», – подчеркивает Ламберт.