Юридический комитет Сената отозвал повестку, направленную Манафорту

Бывший менеджер предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пол Манафорт в среду не будет давать показания в юридическом комитете Сената, как планировалось первоначально.

Комитет отозвал повестку, направленную Манафорту, во вторник вечером – после того, как он согласился предоставить документы и продолжить переговоры об организации интервью с комитетом. Об этом сообщил Тэйлор Фой, представитель сенатора Чака Грассли, который возглавляет Юридический комитет. Сына президента Дональда Трампа-младшего также вычеркнули из списка свидетелей, которые должны были дать показания на открытых слушаниях в среду.

Члены комитета намеревались расспросить Манафорта о состоявшейся в июне 2016 года встрече Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, а также задать ему ряд других вопросов, в том числе о его политической работе в интересах властей Украины.