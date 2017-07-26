Линки доступности

Языки
Темы дня

Юридический комитет Сената отозвал повестку, направленную Манафорту

Пол Манафорт

Бывший менеджер предвыборной кампании Трампа должен был дать показания на открытых слушаниях

Бывший менеджер предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пол Манафорт в среду не будет давать показания в юридическом комитете Сената, как планировалось первоначально.

Комитет отозвал повестку, направленную Манафорту, во вторник вечером – после того, как он согласился предоставить документы и продолжить переговоры об организации интервью с комитетом. Об этом сообщил Тэйлор Фой, представитель сенатора Чака Грассли, который возглавляет Юридический комитет. Сына президента Дональда Трампа-младшего также вычеркнули из списка свидетелей, которые должны были дать показания на открытых слушаниях в среду.

Члены комитета намеревались расспросить Манафорта о состоявшейся в июне 2016 года встрече Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, а также задать ему ряд других вопросов, в том числе о его политической работе в интересах властей Украины.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG