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Страны АСЕАН встревожены действиями Северной Кореи

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гюн Ва

Ситуация вокруг Корейского полуострова станет одной из главных тем регионального саммита

Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), вновь высказали серьезную озабоченность в связи с ростом напряженности вокруг Корейского полуострова.

В заявлении по итогам субботних переговоров в столице Филиппин – Маниле, главы внешнеполитических ведомств десяти государств, входящих в этот форум, назвали недавние действия Северной Кореи – пуски баллистических ракет и ядерные испытания – угрозой миру, безопасности и стабильности региона и всего мира.

«Мы вновь подтверждаем нашу поддержку полному, мирному, подлежащему проверке и необратимому освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия» – заявили министры.

По прибытии в Манилу в субботу министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гюн Ва приветствовала возможность обсудить ситуацию с ее северокорейским коллегой Ли Ен Хо. Ежегодный форум АСЕАН – региональной ассоциации 27 государств, в которую входят обе Кореи, Россия и США, будет проходить 6-8 августа, и официально стартует в понедельник, 7 августа.

Как ожидается, госсекретарь Рекс Тиллерсон прибудет в Манилу сегодня, в субботу, и приступит к переговорам с коллегами уже завтра. Как мы уже сообщали, в воскресенье глава внешнеполитического ведомства США намерен обсудить состояние отношений между Москвой и Вашингтоном с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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