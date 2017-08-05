Страны АСЕАН встревожены действиями Северной Кореи

Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), вновь высказали серьезную озабоченность в связи с ростом напряженности вокруг Корейского полуострова.

В заявлении по итогам субботних переговоров в столице Филиппин – Маниле, главы внешнеполитических ведомств десяти государств, входящих в этот форум, назвали недавние действия Северной Кореи – пуски баллистических ракет и ядерные испытания – угрозой миру, безопасности и стабильности региона и всего мира.

«Мы вновь подтверждаем нашу поддержку полному, мирному, подлежащему проверке и необратимому освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия» – заявили министры.

По прибытии в Манилу в субботу министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гюн Ва приветствовала возможность обсудить ситуацию с ее северокорейским коллегой Ли Ен Хо. Ежегодный форум АСЕАН – региональной ассоциации 27 государств, в которую входят обе Кореи, Россия и США, будет проходить 6-8 августа, и официально стартует в понедельник, 7 августа.

Как ожидается, госсекретарь Рекс Тиллерсон прибудет в Манилу сегодня, в субботу, и приступит к переговорам с коллегами уже завтра. Как мы уже сообщали, в воскресенье глава внешнеполитического ведомства США намерен обсудить состояние отношений между Москвой и Вашингтоном с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.