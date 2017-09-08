СМИ: Россия вмешивалась в дела 27 стран

Россия с 2004 вмешивалась в дела не менее 27 европейских и североамериканских стран, используя различные методы, от кибератак до дезинформации.

Как сообщает газета USA Today, к такому выводу пришли аналитики Альянса по защите демократии при Фонде Маршалла.

Проведенный анализ, результаты которого опубликовала газета USA Today, показал, что вмешательство началось с прозападных бывших советских республик, а затем распространилось на Западную Европу.

В последнее время оно затронуло Канаду и США, где Конгресс и независимый специальный прокурор ведут расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Отчет составили эксперты Альянса в защиту демократии (Alliance for Securing Democracy) – некоммерческой организации, которая выступает за развитие связей между США и Европой.

Модели поведения России в США и других странах сходны, отметила директор альянса Лора Розенбергер.

«Есть набор инструментов, которые они используют для подрыва демократических институтов в разных местах, – сказала она. – Для многих американцев вопрос российского вмешательства в американские выборы возник как бы на пустом месте. Большинству людей кажется невероятным, что Россия занимается такими вещами уже больше десяти лет».

Альянс перечислили страны, подвергшиеся российскому вмешательству: Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Чешская Республика, Швеция и Эстония.