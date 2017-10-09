В Саратове и Новосибирске задержаны координаторы штабов Навального

В Новосибирске и Саратове полиция задержала координаторов штаба Алексея Навального – Сергея Бойко и Михаила Мурыгина. Об этом в твиттере сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

В Саратове также задержан активист штаба, волонтер Андрей Копшин. В группе новосибирского штаба Навального "ВКонтакте" утверждается, что Бойко вменяют "нарушение правил проведения массовых мероприятий". Копшина и Мурыгина также задержали за акцию 7 октября.

В минувшую субботу в десятках городов России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сам политик находится под арестом. По всей России были задержаны около 300 человек.