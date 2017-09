Стоит ли вооружать Украину: мнения экспертов

С началом агрессии России против Украины в Киеве неоднократно добивались от Вашингтона предоставить летальное вооружение оборонительного характера. Конкретно – переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Уильям Ругер из Института Чарльза Коха считает, что предоставление Киеву летального вооружения не в национальных интересах США.

«Это не обязательно для нашей безопасности, это контрпродуктивно и наше постоянное стремление помочь может плохо отразиться на самих украинцах. США и их союзники не испытывают большого интереса к Украине, и она также не представляет большого геополитического интереса. СССР представлял большую опасность США и Европе по сравнению с Россией. Поскольку Украина не является нашим союзником и членом НАТО, предоставление ей оружия не повлияет на политику сдерживания и наши возможности в Европе», - заявил Уильям Ругер.

Противоположного мнения придерживается бывший посол США в России Александр Вершбоу: предоставление оружия Украине поможет предотвратить возможные аналогичные действия Москвы по отношению к странам Балтии.

«​В Украине на карту поставлено не только ее выживание, как демократического государства – что в интересах США - но и безопасность нас и наших союзников. Более того – будущее всего международного права, основанного на верховенстве закона», - считает Александр Вершбоу.

Предоставление оружия Украине не обязательно приведет к разрешению конфликта, полагает эксперт Раджан Менон. Возможен негативный сценарий развития ситуации.

«​Путин может способствовать эскалации конфликта. Это то, что он делал раньше. Нужно хорошо подумать перед тем, как отказываться от дипломатического пути. Он будет выжидать, чтобы посмотреть, как повлияет предоставление оружия Украине в Донбассе. Он не позволит донбасским сепаратистам проиграть», - сказал ​Раджан Менон из The City College of New York.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью украинской службе «Голоса Америки» заявил, что в интересы США и Украины в Донбассе совпадают: восстановление территориальной целостности страны и обеспечение безопасности граждан. Вашингтон поддерживает Киев, однако конкретные сроки поставки вооружения неизвестны.

«​Министр обороны Джеймс Мэттис был в Киеве в конце августа и очень ясно высказался по этому вопросу: единственная причина беспокоиться о действиях страны, имеющей оборонительное оружие - если выявляетесь агрессором. Поэтому, если вы не агрессор, вам не о чем беспокоиться. Мне нечего сказать по поводу временных рамок предоставления Украине оружия, но я могу с уверенностью отметить, что такую возможность рассматривают очень серьезно в Администрации и там есть люди, которые этим занимаются», - заявил Курт Волкер.

Он также считает, что предложение России о возможности отправки миротворцев ООН в Украину демонстрирует, что Кремль заинтересован в переговорах по урегулированию трехлетнего конфликта. Спецпредставитель США по Украине считает, что если Соединенные Штаты со своими европейскими союзниками и Украиной смогут выйти на более высокий стратегический уровень принятия решений с Россией, то, Минск станет прекрасным средством для урегулирования конфликта.