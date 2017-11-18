Пропавшая подлодка

Аргентина ведет поиски субмарины, пропавшей в Атлантическом океане
ВМС Аргентины утратили контакт с одной из подводных лодок, на борту которой находятся 44 членов экипажа.
Дизель-электрическая субмарина германской постройки «Сан-Хуан» совершала поход в южной Атлантике, последний сигнал был ей подан в среду. Предполагается, что подводная лодка столкнулась с проблемами с энергетической установкой.
Командование ВМС Аргентины сообщило, что поиски субмарины пока не дали результата, несмотря на то, что в операции задействованы самолеты и надводные корабли.
Помощь Аргентине предложили Бразилия, Уругвай, Перу, Великобритания и ЮАР.
Аргентина согласилась использовать американский патрульный самолет «Орион», который находился на ее территории и готовился к антарктической экспедиции.
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