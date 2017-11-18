Пропавшая подлодка

ВМС Аргентины утратили контакт с одной из подводных лодок, на борту которой находятся 44 членов экипажа.

Дизель-электрическая субмарина германской постройки «Сан-Хуан» совершала поход в южной Атлантике, последний сигнал был ей подан в среду. Предполагается, что подводная лодка столкнулась с проблемами с энергетической установкой.

Командование ВМС Аргентины сообщило, что поиски субмарины пока не дали результата, несмотря на то, что в операции задействованы самолеты и надводные корабли.

Помощь Аргентине предложили Бразилия, Уругвай, Перу, Великобритания и ЮАР.

Аргентина согласилась использовать американский патрульный самолет «Орион», который находился на ее территории и готовился к антарктической экспедиции.