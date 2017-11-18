Место, где остановилось время. Национальный парк Арчес

«Три кумушки», «Парад слонов», «Северное окно», «Орган», «Вавилонская башня», «Ковбойские штаны» – лишь несколько из около двух тысяч причудливых скульптур-арок, расположившихся в одном из самых известных национальных парков США – Арчес, или Арки. Рельеф парка, напоминающего Марс, сформировали тектонические процессы, происходившие здесь миллионы лет назад. Сейчас здесь гуляет ветер, придавая песчанику оригинальные формы. Складывается ощущение, что время здесь остановилось.

Ли Фергюсон, рейнджер парка, рассказывает: «Я думаю, что камни могут рассказать много историй. Например, где они родились, была ли это песчаная пустыня или прибрежная плоская равнина. Если вы присмотритесь повнимательнее, вы увидите, каким был мир последние несколько миллионов лет».

Площадь парка Арчес чуть больше трехсот квадратных километров. Первой остановкой после витиеватой дороги является обзорная площадка Парк Авеню. В 1988 году Стивен Спилберг снял здесь пролог к своему фильму «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Многие помнят сцену в самом начале фильма, когда молодой Индиана Джонс вместе с бойскаутами едет на лошадях. «Это первое, что видят люди, когда посещают парк», – говорит Ли Фергюсон.

Самой известной является восемнадцатиметровая так называемая «Изящная арка». Она считается главной достопримечательностью парка и изображена на номерных знаках штата Юта. Во время зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, сквозь нее был пронесен олимпийский огонь.

Многие из арок, находящихся в парке, – из розового песчаника. Часть из них имеют двухцветную структуру, где второй компонент оранжевого цвета. На срезах таких арок хорошо видны разноцветные слои. Парк пользуется большой популярностью среди туристов, которые приезжают сюда не только, чтобы полюбоваться окружающей красотой, но и пройтись по тропам, покорить несколько вершин при помощи альпинистского снаряжения.

Ли Фергюсон рассказывает, что люди приезжают в парк в поисках того, что уже когда-то видели: например, сделать похожую фотографию. Кто-то приезжает, чтобы освежить память. Кто-то просто ездит по дорогам и глазеет вокруг.

В 1929 году, когда парк впервые открылся, за год его посетило всего лишь пятьсот человек. Почти век спустя – полтора миллиона. Каждый открывает для себя что-то новое. Рейнджера парка Ли Фергюсона, который работает тут уже много лет, не перестает удивлять местная природа. «Она очень интересна, интригует… Знаете, я испытываю определенную связь с тем, что меня окружает. Я чувствую, что растения, которые я вижу на протяжении многих лет стали моими друзьями», – говорит он.

Ли Фергюсон, как и многие другие, считает, что национальные парки, в том числе и Арчес, необходимо сохранить для будущих поколений не только ради красоты и поддержания экосистем, но и потому что они являются национальным достоянием Соединенных Штатов.